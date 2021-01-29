Спасти кафе и рестораны от закрытия на фоне последствий пандемии можно, если ввести для них специальный налоговый режим - "УСН - общепит". С таким предложением к президенту России Владимиру Путину обратился Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В своем письме (есть у "РГ") бизнес-омбудсмен предлагает отменить НДС для предприятий отрасли или снизить его до 10%. Ведь основные продукты, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС именно по ставке 10%, аргументирует Титов. Кроме того, для общепита может быть создан специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения - "УСН - общепит" - с прогрессивной шкалой. Для предприятий с годовой выручкой до 800 млн рублей предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15% (по базам "доходы" и "доходы минус расходы" соответственно), для предприятий с выручкой от 800 млн рублей до 2 млрд рублей установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого количества сотрудников.

С момента введения первых ограничений выручка предприятий общепита снижалась на 50% и более, подсчитывает бизнес-омбудсмен. По разным оценкам, закрылось 20% предприятий индустрии, и процесс продолжается из-за снизившегося спроса. По данным JLL, за 2020 год только на центральных торговых улицах Москвы закрылось 208 заведений общепита - на 35% больше, чем в 2019 году. При этом и до пандемии в отрасли отмечались дисбалансы, связанные с применением различных налоговых режимов, отмечает Титов. Для предприятий, работающих в легальном поле и использующих общую систему налогообложения (то есть для растущих компаний малого и среднего размера), деятельность фактически является нерентабельной. Это ограничивает возможности по росту бизнеса и провоцирует схемы его дробления, считает он.

Предложенные меры позволят создать условия для сохранения отрасли, привлечения в нее новых инвестиций и обеления рынка, указывается в письме.

Накануне с инициативой отменить или снизить НДС до 10% для общепита также выступила бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева. В ноябре 2020 года особый налоговый режим для индустрии гостеприимства, тоже основанный на УСН с прогрессивной шкалой, предложила ввести общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова.

Это поможет быстрее восстановиться предприятиям с невысокими оборотами. Но УСН с прогрессивной шкалой будет не выгоден крупным рестораторам или лидерам среди предприятий быстрого обслуживания, которые получают высокие прибыли за счет раскрученности бренда и количества точек, считает управляющий партнер АБ "Бишенов и Партнеры" Алим Бишенов. По его мнению, на полную отмену НДС общепиту не стоит рассчитывать - тогда надо будет вводить послабления и для других пострадавших от пандемии отраслей, таких как кино или фитнес-индустрия.