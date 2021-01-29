Три выставки открылись в Государственном музее А.С. Пушкина

В Государственном музее А.С. Пушкина открылись сразу три выставки, подготовленные во время карантина. Захватывающая выставка-загадка "Где живут герои Пушкина?" приглашает совершить путешествие в безграничную вселенную произведения великого поэта. Посмотреть на самих героев можно на выставке графики заслуженного художника России Юрия Иванова.

А после посещения экспозиции "На крыльях вымысла. Ангелы издательства "Вита Нова", объединившей самые смелые фантазии легендарных художников-иллюстраторов Бориса Диодорова, "митьков" - Александра Флоренского и Виктора Тихомирова, арт-директора Императорского фарфорового завода Сергея Русакова, даже самые рьяные атеисты почувствуют прикосновение ангела-хранителя на своем плече.

"Минувший год доказал: музей без посетителей - это страшно. Вы даже представить себе не можете те чувства, которые мы испытывали при виде пустынных залов, в которых не слышно шагов наших гостей, голосов детей. Но мы не опускали руки, готовили новые выставки, потому что знали: все пройдет, мы вновь откроемся, а значит, должны будем предложить нашим посетителям что-то новое, необычное, интересное", - говорит Директор Государственного музея Евгений Богатырев.

Уже сейчас в музее открылись три новые выставки. А впереди 10 февраля, День памяти Александра Сергеевича Пушкина, который всегда занимал особое место в музейном календаре. "Несмотря на сохраняющиеся ограничения, мы надеемся осуществить все задуманное. Открыть двери музея для свободного посещения и почтить память поэта минутой молчания", - рассказывает о ближайших планах Богатырев.

В этом году традиционное "Слово о Пушкине" произнесет давний друг музея, фотограф и журналист, писатель и телеведущий Юрий Рост. Гостей также ждут концерты, экскурсионные программы и специальные однодневные выставки: фотопроект Юрия Роста "Пушкина нет дома" и спецпоказ монументального полотна художника Дмитрия Белюкина "Смерть поэта".

Фото: пресс-служба Государственного музея А.С. Пушкина

Но это все впереди, а пока гостей приглашают сыграть в фантастическую литературную игру в классику в залах "Под сводами", где разместились редкие экспонаты выставки "Где живут герои Пушкина?". Литературные загадки и тайны здесь буквально витают в воздухе - микрофрагменты иллюстраций к произведениям классика, пространственные композиции из подлинных предметов мебели и декоративно-прикладного искусства XVIII - XIX веков, отсылающие к событиям и героям сочинений А.С. Пушкина. Пытаясь угадать, какие сюжеты разворачивались в этих интерьерах и кому из героев принадлежали те или иные вещи, посетители, сами того не подозревая, включаются в предложенную игру. Под сводами музея встречаются персонажи "Сказки о Золотом петушке" и романа в стихах "Евгений Онегин", мистической "Пиковой дамы" и "Повестей покойного Ивана Петровича Белкина". Здесь же найдется повод вспомнить и грозного "Медного всадника", романтическую "Капитанскую дочку", грандиозные "Маленькие трагедии" и героическую "Полтаву".