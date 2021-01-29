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29.01.2021 05:24
Рубрика: Общество

Ученые: Нехватка витамина К осложняет течение коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дефицит витамина К вызывает осложнения при COVID-19, обусловленные снижением эластичности сосудов. Такие выводы сделал коллектив ученых из Нидерландов и Бельгии.

Правильное питание и витамины помогут противостоять COVID-19

"Витамин К важен для здоровья легких и регуляции процессов свертывания крови. Он активизирует белок S, который синтезируется в эндотелиальных клетках и выполняет важную роль в профилактике тромбозов", - приводят подробности "Известия".

Ученые также отметили, что от данного витамина зависит деятельность белка MGP, который защищает эластичные волокна от разрушения. Белок может подавлять рост кристаллов кальция в мягких тканях. При этом исследователи подчеркивают необходимость дополнительных экспериментов по данному направлению.

Зеленые листовые овощи, шпинат, цветная и белокочанная капуста, брокколи, зеленый горошек, помидоры, огурцы, кабачки, тыква, спаржа, картофель, овсянка, злаки, шиповник, зеленый чай, киви, бананы, авокадо, оливковое и соевое масло - все это растительные источники витамина К. Продуктами животного происхождения, насыщенными витамином К, являются печень свиная и говяжья, молоко и молочные продукты, куриное яйцо и рыбий жир.

Общество Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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