Ученые выяснили, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу

Некоторые люди не заболевают коронавирусом при многократных контактах с больными, причем, даже с теми, кто активно выделяет вирус. Например, медики, которые проводят в так называемых красных зонах огромное количество времени, но не заражаются. Американские ученые решили выяснить причины этого феномена. Были изучены основные механизмы формирования иммунитета при COVIID-19.

Проникая в клетки, вирус начинает размножаться и распространяется дальше. Организм на это реагирует по-разному. В одном случае ответ на чужеродный объект слабый. В другом - более мощный. Как объяснили авторы исследования, врожденные иммунные реакции активируют адаптивную иммунную систему. Хорошо, когда при инфицировании SARS-CoV-2 начинают работать клеточная и гуморальная ветви адаптивного иммунитета. Вместе они обеспечивают эффективную защиту организма.

Говоря простым языком - если человек ранее сталкивался с какими-то коронавирусами, болезнь будет протекать в легкой форме, так как клетки сохранили информацию обо всем семействе коронавируса. Пандемия COVID-19 выявила широкий спектр иммунных реакций и самые различные клинические исходы, подчеркивается в статье, опубликованной в журнале Science.