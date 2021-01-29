Новости

Шесть вертолетов закупят для тушения лесных пожаров 18:01
В Коми наградили полицейского, который вывел жителей из горящего дома 18:01
Вильфанд предсказал сильный снегопад в Москве 18:00
Украина внесла пятерых российских артистов в "черный список" 17:51
СК Беларуси подтвердил задержание Тимы Белорусских с наркотиками 17:50
В Саратове возбудили дело о нарушении санитарных норм на незаконной акции 17:15
Более 6,6 тыс единиц вооружения и военной техники поступило в армию в 2020 году 17:10
ЦБ: Долги россиян по ипотеке впервые превысили 9 трлн рублей 17:05
МВД просит домашнего ареста для фигурантов дела о нарушении санитарных норм на незаконной акции 16:47
Елена Малышева назвала главную опасность коронавируса 16:40
Из России в Финляндию вылетел первый регулярный борт с начала пандемии 16:33
Мишустин поддержал идею развития инфраструктуры для агротуризма 16:12
Чернышенко: Число бюджетных мест для ИТ-студентов вырастет до 80 тысяч 16:03
Аронофски и Джаред Лето поработают над хоррором от автора "Звонка" 16:03
Посольство разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур в условиях COVID-19 15:41
В Петербурге уменьшат число коек для больных с COVID-19 15:34
В Google назвали ошибкой ограничение на распространение гимна РФ в YouTube 15:27
Шойгу: Лановой олицетворял своим творчеством лучшие черты офицерства 15:14
Столичных школьников пригласили на профессиональные стажировки 15:11
Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер лишился еще одной роли 15:04
В Казани подготовят специалистов по выращиванию искусственного мяса 14:57
Минпросвещения не планирует сдвигать начало учебного года 14:50
Видео: Работники крупной уральской компании станцевали в поддержку президента РФ 14:50
В Ленобласти жителям предложили складировать мусор в индивидуальных баках 14:44
Партия пенсионеров пойдет на выборы в заксобрания 32 регионов РФ 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 17:51
Рубрика: В мире

Украина внесла пятерых российских артистов в "черный список"

Текст: Юрий Когалов

Власти Украины запретили въезд в страну еще пяти российским артистам. Как сообщили в министерстве культуры и информационной политики Украины, в "черный список" были внесены Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман.

На Украине открыли два новых дела против Байдена и Порошенко

Сделано это было по указанию Службы безопасности Украины, где посчитали, что эти артисты представляют угрозу национальной безопасности страны. Как отмечается на сайте министерства культуры, их ведомство не имеет полномочий решать, кого включать в санкционные списки, а кого не включать. Процедура осуществляется автоматически при получении соответствующих писем из СБУ.

Внесение артистов "черный список" означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов с их участием по украинскому телевидению, а также запрет въезда на Украину.

Причина, по которой Кормухина, Засульская, Саруханов, Клявер и Тишман попали под санкции, не называется.

"Черный список" минкульта Украины был создан в 2015 году, он постоянно расширяется, сейчас в нем уже больше 160 имен. Российские артисты могут в него попасть, например, из-за своих высказываний об Украине или после концертов в Крыму.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины

Главное сегодня

Умер Василий Лановой
Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
В Минздраве назвали сроки переломного момента в борьбе с COVID-19
Песков заявил об отсутствии на повестке вопроса о вхождении Донбасса в РФ
Гиперзвуковые ракеты "Циркон" начнут серийно поставляться с 2022 года
В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah