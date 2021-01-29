Украина внесла пятерых российских артистов в "черный список"

Власти Украины запретили въезд в страну еще пяти российским артистам. Как сообщили в министерстве культуры и информационной политики Украины, в "черный список" были внесены Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман.

Сделано это было по указанию Службы безопасности Украины, где посчитали, что эти артисты представляют угрозу национальной безопасности страны. Как отмечается на сайте министерства культуры, их ведомство не имеет полномочий решать, кого включать в санкционные списки, а кого не включать. Процедура осуществляется автоматически при получении соответствующих писем из СБУ.

Внесение артистов "черный список" означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов с их участием по украинскому телевидению, а также запрет въезда на Украину.

Причина, по которой Кормухина, Засульская, Саруханов, Клявер и Тишман попали под санкции, не называется.

"Черный список" минкульта Украины был создан в 2015 году, он постоянно расширяется, сейчас в нем уже больше 160 имен. Российские артисты могут в него попасть, например, из-за своих высказываний об Украине или после концертов в Крыму.