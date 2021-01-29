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29.01.2021 13:02
Рубрика: Экономика

В 10% российских компаний ввели дресс-код для удаленных сотрудников

Текст: Елена Новоселова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Курьезы, когда на деловых совещаниях вдруг выясняется, что сотрудники одеты не полностью и вдруг оказываются в кадре зум-камеры в прямом смысле без штанов, вынуждают многие компании ввести дресс-код для удаленки. Его чаще всего вводят банки, а реже всего в IT- и строительные компаниях.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Требования относятся к тем, кто общается по видеосвязи с клиентами, руководством и коллегами, сообщает сервис по поиску работы SuperJob, социологи которого опросили 1000 компаний из всех округов страны.

В 10 процентах компаний уже ввели дресс-код для удаленных сотрудников. Как правило, работодатели требуют от них выходить на связь в деловой одежде и с опрятной прической - как в офисе. Также допускается стиль casual.

Внешний вид тех, кто работает из дома, чаще всего регламентируется в организациях финансовой и производственной сфер (15 и 12 процентов соответственно), реже всего - в IT- и строительных компаниях (по шесть процентов). Предприятия со штатом от 100 до 1000 человек вводят дресс-код чаще, чем компании малого бизнеса (15 и семь процентов).

В большинстве же российских компаний (79 процентов) нет никаких требований к дресс-коду для тех, кто работает дистанционно. Судя по комментариям, сообщает SuperJob, работодатели полагаются на здравый смысл своих сотрудников, которые, как правило, и без регламента понимают, что на видеоконференции не стоит появляться в домашней одежде и бигуди.

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