В Минздраве назвали сроки переломного момента в борьбе с COVID-19

Пандемия COVID-19 может начать отступать уже в феврале-марте, считает глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Я думаю, что февраль-март станут переломными, и пандемия начнет отступать", - цитирует министра РИА Новости. Однако это не означает, что коронавирус исчезнет. Опасность заболеть все равно будет существовать. Поэтому необходимо продолжать соблюдать необходимые меры профилактики инфекции.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что фаза медленного роста числа заболевших завершилась и сменилась фазой стабилизации. По мнению ученого, скорее всего к летним показателям по заболеваемости ковидом Россия вернется уже к концу весны, в мае. Свою роль играет и начавшаяся массовая вакцинация. Сейчас россияне могут сделать себе прививку препаратом "Спутник V", а с февраля будет доступна и вторая вакцина - "ЭпиВакКорона".