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29.01.2021 15:56
Рубрика: Общество

В Минздраве назвали сроки переломного момента в борьбе с COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Пандемия COVID-19 может начать отступать уже в феврале-марте, считает глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

"Я думаю, что февраль-март станут переломными, и пандемия начнет отступать", - цитирует министра РИА Новости. Однако это не означает, что коронавирус исчезнет. Опасность заболеть все равно будет существовать. Поэтому необходимо продолжать соблюдать необходимые меры профилактики инфекции.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Путин рассказал о планах вакцинации граждан от коронавируса

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что фаза медленного роста числа заболевших завершилась и сменилась фазой стабилизации. По мнению ученого, скорее всего к летним показателям по заболеваемости ковидом Россия вернется уже к концу весны, в мае. Свою роль играет и начавшаяся массовая вакцинация. Сейчас россияне могут сделать себе прививку препаратом "Спутник V", а с февраля будет доступна и вторая вакцина - "ЭпиВакКорона".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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