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29.01.2021,  
09:22
Текст:  Алексей Иванов

В Ростехе раскрыли характеристики ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России приступили к испытаниям новейшего самоходного противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1", предназначенного для ВДВ. Разработка боевой машины вышла на финишную прямую.

Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев. По его словам, комплекс был создан практически с нуля, от уже стоящего на вооружении "Корнета" в нем осталась только система управления ракетой в полете. "Корнет-Д1" для ВДВ размещается на шасси БМД-4М, что позволяет его десантировать.

Боевая машина "Корнета-Д1" располагает двумя автоматизированными пусковыми установками, каждая из которых может вести свою цель, даже если они разнесены по дальности, фронту и высоте. Естественно, огонь может вестись в любое время суток. Автомат сопровождения позволяет наводить ракеты на цель без участия оператора. Помимо этого в комплексе предусмотрена выносная пусковая установка ПТРК, которую можно использовать параллельно.

Дальность стрельбы "Корнет-Д1" составляет восемь и десять километров для противотанковых ракет с тандемной кумулятивной и термобарической боевой частью соответственно. Во втором случае ракета также способна поражать малоскоростные воздушные цели.

Фото: Владимир Федоренко \ РИА Новости
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Отдельно разработана и машина командира взвода. Помимо пусковых установок она снабжена средствами разведки и целеуказания.

Бекхан Оздоев также пояснил, что для эксплуатации нового комплекса нужно переобучить стрелков-наводчиков, а также командиров боевых машин и подразделений. Как уже писала "РГ", сейчас этим активно занимаются в Омском учебном центре ВДВ, который вдвое увеличил набор курсантов и более чем в два раза расширил перечень военно-учетных специальностей.

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