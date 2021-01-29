Новости

В московском метро появится сине-белые поезда 13:19
Стали известны дата и место похорон Василия Ланового 13:14
Оперштаб: Еще 6180 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 13:13
Путин 29 января проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 13:05
В Сербию прибыла партия вакцины "Спутник V" 13:03
В 10% российских компаний ввели дресс-код для удаленных сотрудников 13:02
Зюганов назвал Ланового одним из самых ярких и талантливых граждан 13:00
Названа дата прощания с Василием Лановым 13:00
В Тюмени сотрудник ГИБДД спас мужчину от удушья с помощью гаечного ключа 12:59
Мишустин назвал Ланового человеком большого сердца и души 12:58
Четверо погибли при пожаре в клинике для больных COVID в Румынии 12:58
Миронов: Роли Ланового останутся в памяти целых поколений 12:51
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности 12:19
Мошенник под видом помощи в получении займа украл 8 миллионов рублей 12:10
Мосгордума вернется к очной работе при создании коллективного иммунитета 12:03
Нижегородка заплатит штраф за оскорбления в школьном чате 12:01
Взрыв в австрийском Лангенцерсдорфе разрушил два этажа здания 11:42
От рака умерла 39-летняя актриса Жанетт Маус 11:32
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Ланового 11:21
Путин направил соболезнования родным и близким Ланового 11:06
Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж - за своего телохранителя 10:59
Ростуризм не поддержал запрет Booking.com в России 10:57
Прощание с Василием Лановым состоится в театре Вахтангова 10:53
Матвиенко назвала Ланового примером подлинной гражданственности и патриотизма 10:47
Байден планирует назначить "архитектора ядерной сделки" послом в Иране 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 13:03
Рубрика: В мире

В Сербию прибыла партия вакцины "Спутник V"

Текст: Юрий Когалов

Сербия получила новую партию российской вакцины "Спутник V". Как сообщил министр по инновациям Ненад Попович, сегодня утром в страну доставили 40 тысяч доз препарата.

Президент Вучич поблагодарил РФ за вакцину "Спутник V"

По его словам, которые приводит агентство "Танюг", пришлось приложить серьезные усилия, чтобы менее чем за 24 часа вакцина с завода во Владимирской области России попала в Белград. "Благодаря исключительным усилиям всей команды правительства Сербии нам удалось сделать это", - заявил Попович. Он обратил внимание, что перед самой Россией стоит большой вызов, необходимо привить как можно больше людей, однако она нашла возможность выделить часть вакцины Сербии.

Как ожидается, республика получит еще несколько партий в течение февраля и марта. Общий объем поставок составит 2 миллиона доз.

Министр также рассказал, что в феврале ожидается приезд в Сербию российских экспертов, которые вместе с сербскими специалистами изучат возможность производства "Спутника V" в стране.

РФПИ может поставить Евросоюзу 100 млн доз вакцины "Спутник V"
В мире Европа Сербия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Умер Василий Лановой
Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Ученые выяснили причину невосприимчивости людей к коронавирусу
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah