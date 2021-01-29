В Сербию прибыла партия вакцины "Спутник V"

Сербия получила новую партию российской вакцины "Спутник V". Как сообщил министр по инновациям Ненад Попович, сегодня утром в страну доставили 40 тысяч доз препарата.

По его словам, которые приводит агентство "Танюг", пришлось приложить серьезные усилия, чтобы менее чем за 24 часа вакцина с завода во Владимирской области России попала в Белград. "Благодаря исключительным усилиям всей команды правительства Сербии нам удалось сделать это", - заявил Попович. Он обратил внимание, что перед самой Россией стоит большой вызов, необходимо привить как можно больше людей, однако она нашла возможность выделить часть вакцины Сербии.

Как ожидается, республика получит еще несколько партий в течение февраля и марта. Общий объем поставок составит 2 миллиона доз.

Министр также рассказал, что в феврале ожидается приезд в Сербию российских экспертов, которые вместе с сербскими специалистами изучат возможность производства "Спутника V" в стране.