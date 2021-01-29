Новости

Посол Антонов назвал инсинуациями обвинения РФ в использовании химоружия 10:29
Володин назвал продление СНВ-3 наиболее важным законом за январь 10:27
Пермячка отсудила у больницы 500 тысяч рублей за неверный диагноз 10:17
Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварии с пешеходами 10:01
В США продаются три пары варежек, как у сенатора Сандерса 09:52
Проверить работу сердца можно будет в столичных магазинах и аптеках 09:49
На Байкале под лед провалились два автомобиля 09:46
На Алтае министр культуры с коллегами пострадали в ДТП на трассе 09:44
Ракова: Москва смогла создать полноценную систему медпомощи горожанам с коронавирусом 09:41
Продажи электромобилей в Финляндии увеличились на 124 процента 09:28
Движение на МЦД-2 восстановлено 09:28
В Башкирии перенесли начало выдачи "антиковидных паспортов" 09:25
Столичным школам разрешили открыть бассейны 09:24
Три очка Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало" 09:23
Показания теплосчетчиков в Москве можно передавать онлайн 09:17
В Красноярском крае снежная лавина обрушилась на автотрассу 09:13
Finnair возобновляет рейсы между Хельсинки и Петербургом 09:07
Наталья Сергунина: Более 280 тысяч школьников Москвы прошли обучение в детских технопарках 09:04
В Бурятии школьники решили продать одноклассника в интернете 09:00
Документы онлайн можно будет подать в 135 вузов 08:57
"Вашингтон" без Овечкина продолжил побеждать 08:44
На МЦД-2 произошел сбой 08:37
Бывший глава МИД Дании назвал Россию сверхдержавой 08:35
В Москве начались исследования плазмы вакцинированных от коронавируса 08:33
Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анжелес" 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Главные роли Василия Ланового
Главные роли Василия Ланового
29.01.2021 09:52
Рубрика: В мире

В США продаются три пары варежек, как у сенатора Сандерса

Текст: Юрий Когалов
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В США на продажу на нескольких онлайн-аукционах выставлены три пары варежек, как у сенатора Берни Сандерса. Как сообщает телеканал CNN, их связала та же учительница из Вермонта, что подарила их Сандерсу. Тот появился в них на церемонии инаугурации президента Джо Байдена и вызвал настоящий фурор. Фото сенатора в варежках моментально стало вирусным.

Фото: AFP/Brendan SMIALOWSKI
Сандерс заработал почти 2 млн долларов на товарах со своим фото в варежках

Как выяснили СМИ, учительница начальных классов Джен Эллис связала варежки из старых шерстяных свитеров и подарила их Сандерсу после того, как его в 2016 году не выдвинули кандидатом в президенты США. От демократов тогда в борьбу за кресло главы государства вступила Хиллари Клинтон, которая в итоге проиграла Дональду Трампу. Небольшим презентом Эллис хотела подбодрить политика. Подарок тому явно пришелся по вкусу, сенатора неоднократно замечали в них, но такого ажиотажа, как после 6 января это не вызывало.

Фото Сандерса в варежках стали отличной рекламой для изделий, выходящих из рук Эллис, все ее запасы моментально раскупили. Впрочем, она быстро собралась и связала еще три пары, которые теперь выставлены на интернет-аукционах. Одна из них очень похожа на те, что носит Сандерс, цена на нее уже превысила 7 тысяч долларов. Доходы от продажи учительница намерена направить на благотворительность.

В мире США

Главное сегодня

Прокуратура предостерегла 5 интернет-компаний от призывов к участию в незаконных акциях
Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС
Ученые выяснили причину невосприимчивости людей к коронавирусу
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah