В США продаются три пары варежек, как у сенатора Сандерса

В США на продажу на нескольких онлайн-аукционах выставлены три пары варежек, как у сенатора Берни Сандерса. Как сообщает телеканал CNN, их связала та же учительница из Вермонта, что подарила их Сандерсу. Тот появился в них на церемонии инаугурации президента Джо Байдена и вызвал настоящий фурор. Фото сенатора в варежках моментально стало вирусным.

Как выяснили СМИ, учительница начальных классов Джен Эллис связала варежки из старых шерстяных свитеров и подарила их Сандерсу после того, как его в 2016 году не выдвинули кандидатом в президенты США. От демократов тогда в борьбу за кресло главы государства вступила Хиллари Клинтон, которая в итоге проиграла Дональду Трампу. Небольшим презентом Эллис хотела подбодрить политика. Подарок тому явно пришелся по вкусу, сенатора неоднократно замечали в них, но такого ажиотажа, как после 6 января это не вызывало.

Фото Сандерса в варежках стали отличной рекламой для изделий, выходящих из рук Эллис, все ее запасы моментально раскупили. Впрочем, она быстро собралась и связала еще три пары, которые теперь выставлены на интернет-аукционах. Одна из них очень похожа на те, что носит Сандерс, цена на нее уже превысила 7 тысяч долларов. Доходы от продажи учительница намерена направить на благотворительность.