В США шесть человек погибли в результате утечки жидкого азота на птицефабрике

В результате утечки жидкого азота на птицефабрике на северо-востоке Джорджии погибли, по меньшей мере, шесть человек и еще не менее 10 были госпитализированы, заявили официальные лица в четверг. Пять человек умерли на заводе, а один пострадавший скончался в отделении неотложной помощи. Трое находятся в критическом состоянии.

Утечка азота произошла на предприятии Prime Pak Foods в Гейнсвилле, расположенном примерно в ста километрах к северо-востоку от Атланты, около 10 часов утра, рассказал Зак Брэкетт, представитель пожарных служб округа Холл, сообщает Reuters. Трое пожарных из Гейнсвилля и один пожарный из округа Холл были среди тех, кого доставили в больницу. По данным полиции, по меньшей мере, 130 человек были эвакуирован с завода и собрались в соседней церкви для медицинского обследования.

Джорджия является ведущим штатом по производству птицы в США, а Гейнсвилл - центром отрасли. На перерабатывающих предприятиях города работают тысячи людей. Причина утечки азота выясняется. Азот часто используется в холодильных системах. Вдыхание газа может быть смертельным, так как он вытесняет кислород в легких.