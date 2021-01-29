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29.01.2021 15:39
Рубрика: В мире

В США журналисту грозит 10 лет тюрьмы за мемы на демократов

Текст: Александр Гусаров
Все еще пребывающие в остром политическом кризисе США во главе с новой администрацией президента Джозефа Байдена начали преподносить миру показательные уроки "истинной демократии" и "свободы слова". Как сообщил телеканал Fox News, на днях агенты ФБР в штате Флорида арестовали местного журналиста Дугласа Мэки за распространение интернет-мемов, высмеивающих демократическую партию США.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Напомним, что эта политсила теперь контролирует в Америке обе ветви власти - исполнительную (президент-демократ) и законодательную (демпартия имеет большинство в палате представителей и сенате конгресса США). И, судя по всему, демократы более не готовы терпеть критику в свой адрес со стороны американских граждан, недовольных результатами "непрозрачных" президентских выборов 2020 года.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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Одним из таких на свою беду и оказался 31-летний Мэки. Формально ему предъявлено обвинение "в предвыборной дезинформации". Обвинение нешуточное, ведь по нему не сдержанный на язык консервативный журналист из Флориды - подавляющее большинство избирателей этого штата поддерживает республиканца и экс-президента США Дональда Трампа - может получить 10 лет тюрьмы.

Это больше, чем в Америке дают опасным уголовникам, заявил в своем шоу ведущий Fox News Такер Карлсон. И немедленно сделал свой вывод из произошедшего - в США, несмотря на звучащие из уст Байдена лозунги о единстве нации, фактически начались политические репрессии и отменена свобода слова.

Вывод, прямо скажем, скандальный и посягающий на святая святых пресловутых "американских ценностей" - первую поправку к конституции США. Но, если разобраться, Карлсон, похоже, прав.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Это становится понятно, если повнимательнее посмотреть на формулировку обвинения в адрес оказавшегося по другую от новой американской власти стороне баррикад журналиста Мэки. Согласно министерству юстиции США, он "координировано использовал социальные сети для распространения дезинформации, которая напрямую касалась предстоящих президентских выборов 2020 года". Эта "дезинформация", пояснили в минюсте, "часто принимала форму мемов". Которые демотивировали избирателей от участия в американском электоральном процессе и дискредитировали его.

Мемы - это одна из форм ироничных интернет-комментариев, часто сопровождаемых шутливыми иллюстрациями. Впрочем, пришедшие к власти в Вашингтоне демократы шутки про себя любимых не оценили и подтянули такие интернет-насмешки со стороны Дугласа Мэки под вполне серьезную статью 241 раздела 18 уголовного кодекса США.

И хотя она, по мнению Такера Карлсона, с юридической точки зрения не имеет никакого отношения к активности Мэки в Сети, последствия его ареста будут далекоидущими. "Это значит, что действие первой поправки (к конституции США - прим. "РГ"), по сути, приостановлено. Теперь вас могут арестовать за то, что вы что-то не то сказали", резюмировал Карлсон.

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