Вакцинированные от коронавируса иностранцы смогут въезжать в Грузию

Граждане РФ, привитые от коронавируса, начиная с февраля смогут попасть в Грузию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правительстве республики.

Отмечается, что для пересечения границы необходимо будет предъявить справку о "прохождении полного курса вакцинации от коронавируса". Этот документ будут требовать практически со всех иностранцев, которые захотят приехать в Грузию. Исключение сделано для граждан Бахрейна, ЕС, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США и Швейцарии. Путешественникам из этих стран необходима лишь справка, подтверждающая отрицательный результат теста на коронавирус. При этом уже в Грузии им придется пройти ПЦР-тест еще раз.

Напомним, с 1 февраля Грузия возобновляет авиасообщение с остальным миром, которое было прервано с марта 2020 года. Сухопутные границы пока остаются закрытыми.