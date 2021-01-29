Новости

Заразившиеся "британским" штаммом коронавируса реже теряют обоняние 05:40
Ученые: Нехватка витамина К осложняет течение коронавируса 05:24
С 29 января въезд в Норвегию без веских оснований будет запрещен 05:13
Власти Сингапура выплатят $7,5 тысяч при неудачной вакцинации от COVID 05:05
Белый дом анонсировал пересмотр политики Трампа в отношении Кубы 04:35
Танкисты из Бурятии попали в Книгу рекордов Гиннесса 04:30
Из-за непогоды в Японии отменили десятки авиарейсов 04:06
Инфекционист назвал общие для ОРВИ и COVID-19 симптомы 04:05
Военные РФ открыли класс русского языка в школе провинции Дейр-эз-Зор 04:01
СМИ: Великобританию могут лишить доступа к вакцинам от COVID-19 03:37
Трамп встретился с лидером республиканцев в нижней палате конгресса США 03:25
В США выявлены первые носители "южноафриканского" штамма SARS-CoV-2 02:57
Бастрыкин: Василий Лановой был истинным офицером 02:49
Ученые рассказали об уязвимости коронавируса 02:47
Ученые выяснили причину невосприимчивости людей к коронавирусу 02:05
В США шесть человек погибли в результате утечки жидкого азота на птицефабрике 01:54
Онищенко назвал условие быстрого угасания пандемии 01:39
Один из последних портретов Боттичелли продан за 92 миллиона долларов 01:36
Полиция Капитолия попросила оставить забор вокруг здания 01:33
Захарова назвала Ланового образцом гражданского мужества 01:21
Генсек ООН сделал прививку от коронавируса 00:51
Собянин: Пришла горькая весть о смерти Василия Ланового 00:10
"Металлург" обыграл "Спартак" и вышел в плей-офф КХЛ 28.01.2021
Швейцарские ученые объяснили обстоятельства гибели группы Дятлова 28.01.2021
Реальные денежные доходы населения снизились на 3% за 2020 год 28.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
25 лет без Бродского. Компетентное мнение: Юрий Лепский, автор книги о Бродском
29.01.2021 05:05
Рубрика: В мире

Власти Сингапура выплатят $7,5 тысяч при неудачной вакцинации от COVID

Власти Сингапура пообещали выплатить 7,5 тысячи долларов США тем, у кого после прививки от COVID-19 возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Власти Сингапура обещают обеспечить всех жителей бесплатной вакциной

Минздрав республики пояснил, что деньги получат только те, кому из-за побочных эффектов потребуется госпитализация в отделение интенсивной терапии. Если же человек после прививки умрет - его родственникам выплатят 169 тысяч долларов. На такую же сумму могут рассчитывать и те, кто столкнулся с тяжелыми осложнениями, которые окажут влияние на всю дальнейшую жизнь. Отмечается, что программа рассчитана не только на граждан Сингапура, но и на постоянно проживающих иностранцев и членов их семей.

Вакцинация от COVID-19 началась здесь в конце прошлого года, первыми прививки сделали медработники, члены правительства, а также граждане, входящие в группу риска, напоминает ТАСС.

В мире Юго-Восточная Азия Сингапур Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Минэнерго, ФАС и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на АЗС
Ученые выяснили причину невосприимчивости людей к коронавирусу
В Роспотребнадзоре считают возможным отказаться от масок в 2021 году
Росстат сообщил о снижении числа бедных на 1,1 млн человек
В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah