Власти Сингапура выплатят $7,5 тысяч при неудачной вакцинации от COVID

Власти Сингапура пообещали выплатить 7,5 тысячи долларов США тем, у кого после прививки от COVID-19 возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

Минздрав республики пояснил, что деньги получат только те, кому из-за побочных эффектов потребуется госпитализация в отделение интенсивной терапии. Если же человек после прививки умрет - его родственникам выплатят 169 тысяч долларов. На такую же сумму могут рассчитывать и те, кто столкнулся с тяжелыми осложнениями, которые окажут влияние на всю дальнейшую жизнь. Отмечается, что программа рассчитана не только на граждан Сингапура, но и на постоянно проживающих иностранцев и членов их семей.

Вакцинация от COVID-19 началась здесь в конце прошлого года, первыми прививки сделали медработники, члены правительства, а также граждане, входящие в группу риска, напоминает ТАСС.