Восстановленное молоко признают молочным продуктом

Высушенное, а потом разбавленное водой молоко долгое время называлось молочным напитком. Теперь, с 13 февраля, оно возвращается в разряд настоящей молочной продукции.

Закрепленные к нему требования техрегламента ЕАЭС почти ничем не отличаются от требований к обычному питьевому молоку. Разве что для восстановленного молока характерен легкий привкус кипячения.

Допускается сладковатый привкус и недостаточно выраженные вкус и запах. Для обезжиренного восстановительного молока возможен синеватый оттенок, для стерилизованного - светло-кремовый оттенок, для обогащенного молока - в зависимости от цвета компонента, используемого для обогащения. Консистенция восстановленного молока - однородная, нетягучая, непрозрачная жидкость.

Восстановленное молоко может быть использовано при производстве кисломолочной продукции, детских молочных смесей, кондитерских, мясных и хлебобулочных изделий.

Восстановленное молоко перешло в разряд молочных напитков в 2008 году. Но продукт не пользовался спросом у потребителей - они считали его не совсем натуральным. В 2013 году сам термин "восстановленное молоко" и его определение появился в техрегламенте Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции". Это молочный продукт в потребительской таре или сырье для производства молочных товаров (кроме питьевого молока), произведенные из концентрированных, сгущенных или сухих молочных продуктов и воды.

Однако требований к восстановленному молоку тогда установлено не было. Производители вынуждены были по-прежнему использовать название "молочный напиток".

Теперь неопределенность устранена. Изменения позволят добросовестным производителям идентифицировать продукт, фасовать в потребительскую упаковку и выпускать в обращение как восстановленное молоко.