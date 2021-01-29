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29.01.2021 21:24
Рубрика: В мире

ВОЗ обеспокоена запретом ЕС на экспорт вакцин от коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена решением Европейской комиссии запретить экспорт вакцин от коронавируса за пределы ЕС без согласия всех членов сообщества. Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ/РИА Новости
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По ее словам, которые приводит ТАСС, "большую обеспокоенность вызывает ситуация, когда какая-либо страна или блок принимают решение об ограничении экспорта продукции, которая представляет собой глобальное благо". Таким образом, в ВОЗ прокомментировали принятое сегодня в Брюсселе решение. В ЕК посчитали, что ограничения на экспорт препаратов, с производителями которых Евросоюз заключил соглашения о поставках, помогут обеспечить "своевременный доступ" к вакцине всех граждан ЕС. Действовать эти меры будут до конца марта.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус со своей стороны также раскритиковал государства, не желающие делиться с другими вакциной. "Национализм в области вакцин только продлевает пандемию COVID-19", - заявил он, выступая на Всемирном экономическом форуме. Глава ВОЗ призвал те страны, которые уже получили вакцины, поделится ими с другими в рамках инициативы COVAX. По его мнению, крайне необходимо замедлить рост числа заболевших, которых уже более 100 миллионов человек. Дальнейшее распространение коронавируса грозит замедлить восстановление мировой экономики, отметил Гебрейесус.

В мире Европа Бельгия Международные организации ВОЗ Международные организации Европейский союз Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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