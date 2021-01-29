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29.01.2021 15:36
Рубрика: Общество

За мат в соцсетях вводятся штрафы

Текст: Ирина Алпатова
Соцсети должны будут удалять посты с использованием матерных слов. Закон об этом вступает в силу 1 февраля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Сергей Куксин
С 1 февраля в соцсетях запретят ругаться матом

Он​ касается в целом мониторинга информации, несущей угрозу людям. Теперь ответственность за это будет возложена на администрации соцсетей.

Речь идет о постах, пропагандирующих суицид, детскую порнографию, экстремизм и терроризм, призывы к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, пояснили "РГ" в Роскомнадзоре. "Только так можно обеспечить незамедлительность блокировки такой особо опасной информации, как трэш-стрим",​ -​ подчеркнули там. Запрет постов с нецензурной лексикой - лишь часть нового закона.

За нарушение новых правил администрация соцсети заплатит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. В ведомстве при этом отметили, что у соцсетей есть право обратиться в Роскомнадзор, если возникнут сомнения, относить или нет информацию к запрещенной.

Санкции для авторов постов, использующих нецензурную лексику, не предусмотрено.

Технически сообщения в сетях и так давно фильтруются​ -​ например, проверяются на экстремизм, рассказал Николай Комлев, директор​ АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по развитию​ информационных технологий и​ цифровой экономики. "Сканирование контента​ -​ несложная задача, - добавил он. - Лексические анализаторы используются в компиляторах и интерпретаторах исходного кода языков программирования, в проверке правописания слов естественных языков. Применить эти инструменты для поиска мата в соцсетях​ не составит труда и на любом языке". Комлев отметил, что системы могут распознать и мат, зашифрованный латиницей или звездочками. Впрочем, по мнению Комлева, это не самая важная задача поддержания российской экономики и культуры.

Представители соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и Tik Tok отказались от комментариев.

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