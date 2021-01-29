За сутки в России подтверждено 19 238 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2799

2 Санкт-Петербург 2284

3 Московская область 1044

4 Нижегородская область 471

5 Воронежская область 378

6 Ростовская область 377

7 Свердловская область 362

8 Красноярский край 314

9 Хабаровский край 290

10 Пермский край 289

11 Вологодская область 287

12 Челябинская область 282

13 Самарская область 277

14 Иркутская область 265

15 Саратовская область 247

16 Волгоградская область 245

17 Архангельская область 242

18 Республика Карелия 239

19 Омская область 237

20 Ставропольский край 231

21 Пензенская область 224

22 Ленинградская область 223

23 Забайкальский край 212

24 Приморский край 212

25 Ульяновская область 198

26 Тверская область 198

27 Калининградская область 195

28 Ханты-Мансийский автономный округ 189

29 Краснодарский край 189

30 Смоленская область 186

31 Ярославская область 185

32 Алтайский край 185

33 Мурманская область 180

34 Брянская область 180

35 Курская область 179

36 Кировская область 174

37 Белгородская область 174

38 Тульская область 173

39 Республика Крым 173

40 Астраханская область 172

41 Ивановская область 170

42 Оренбургская область 168

43 Республика Башкортостан 167

44 Орловская область 163

45 Удмуртская Республика 163

46 Новгородская область 160

47 Калужская область 156

48 Тамбовская область 155

49 Республика Бурятия 151

50 Липецкая область 149

51 Владимирская область 149

52 Тюменская область 145

53 Республика Коми 141

54 Новосибирская область 139

55 Псковская область 136

56 Республика Саха (Якутия) 119

57 Рязанская область 104

58 Томская область 103

59 Кемеровская область 100

60 Севастополь 99

61 Республика Дагестан 98

62 Сахалинская область 97

63 Курганская область 95

64 Республика Чувашия 91

65 Амурская область 89

66 Кабардино-Балкарская Республика 88

67 Республика Татарстан 85

68 Республика Калмыкия 76

69 Республика Мордовия 76

70 Карачаево-Черкесская Республика 70

71 Республика Алтай 67

72 Ямало-Ненецкий автономный округ 64

73 Республика Северная Осетия-Алания 64

74 Камчатский край 60

75 Республика Хакасия 57

76 Республика Адыгея 46

77 Республика Ингушетия 44

78 Республика Марий Эл 43

79 Костромская область 38

80 Чеченская Республика 35

81 Магаданская область 23

82 Еврейская автономная область 13

83 Республика Тыва 12

84 Ненецкий автономный округ 7

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 813 048 случаев (+0,51%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,08%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область 0,2%

3. Республика Хакасия, Магаданская область, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ, Чеченская Республика, Кемеровская область 0,3% За последние сутки подтверждено 534 смерти Москва 63

Санкт-Петербург 51

Московская область 39

Красноярский край 24

Краснодарский край 20

Ростовская область 20

Нижегородская область 17

Свердловская область 15

Воронежская область 12

Ленинградская область 12

Республика Чувашия 11

Тульская область 10

Ульяновская область 10

Челябинская область 10

Ивановская область 9

Республика Крым 9

Пермский край 9

Алтайский край 9

Иркутская область 8

Новосибирская область 8

Владимирская область 7

Мурманская область 7

Вологодская область 6

Республика Дагестан 6

Республика Татарстан 6

Удмуртская Республика 6

Томская область 6

Белгородская область 5

Орловская область 5

Смоленская область 5

Волгоградская область 5

Оренбургская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Приморский край 5

Ярославская область 4

Астраханская область 4

Севастополь 4

Ставропольский край 4

Саратовская область 4

Республика Хакасия 4

Курская область 3

Липецкая область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Пензенская область 3

Омская область 3

Республика Саха (Якутия) 3

Забайкальский край 3

Псковская область 2

Республика Калмыкия 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 2

Самарская область 2

Курганская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Кемеровская область 2

Республика Бурятия 2

Хабаровский край 2

Сахалинская область 2

Рязанская область 1

Республика Ингушетия 1

Чеченская Республика 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Тюменская область 1

Республика Алтай 1

Амурская область 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 72 185 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 204 человека Москва 6180

Санкт-Петербург 3628

Московская область 1095

Нижегородская область 494

Челябинская область 428

Ростовская область 421

Свердловская область 380

Мурманская область 373

Воронежская область 369

Смоленская область 351

Забайкальский край 326

Республика Карелия 312

Пермский край 309

Ивановская область 303

Красноярский край 302

Архангельская область 298

Республика Крым 293

Вологодская область 287

Кировская область 283

Хабаровский край 281

Самарская область 275

Ставропольский край 272

Ленинградская область 259

Иркутская область 259

Тамбовская область 251

Саратовская область 249

Краснодарский край 247

Волгоградская область 236

Ульяновская область 234

Новгородская область 231

Приморский край 231

Омская область 230

Тверская область 229

Новосибирская область 220

Ямало-Ненецкий автономный округ 215

Ханты-Мансийский автономный округ 209

Республика Саха (Якутия) 206

Республика Бурятия 195

Тульская область 193

Брянская область 190

Псковская область 190

Ярославская область 187

Калининградская область 182

Пензенская область 179

Курская область 172

Удмуртская Республика 171

Орловская область 161

Оренбургская область 157

Белгородская область 155

Липецкая область 153

Кемеровская область 152

Владимирская область 151

Калужская область 148

Алтайский край 148

Тюменская область 143

Республика Коми 142

Республика Дагестан 142

Сахалинская область 140

Республика Башкортостан 138

Томская область 131

Республика Калмыкия 125

Амурская область 115

Чеченская Республика 114

Рязанская область 105

Республика Татарстан 97

Астраханская область 93

Курганская область 93

Республика Чувашия 86

Республика Адыгея 85

Севастополь 85

Республика Мордовия 85

Республика Хакасия 81

Кабардино-Балкарская Республика 79

Карачаево-Черкесская Республика 79

Костромская область 73

Республика Северная Осетия - Алания 67

Республика Алтай 63

Камчатский край 62

Республика Марий Эл 45

Республика Ингушетия 31

Магаданская область 20

Еврейская автономная область 19

Республика Тыва 10

Ненецкий автономный округ 3

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России 3 255 462 человека. Вирусологи оценили возможность новых всплесков коронавируса в России