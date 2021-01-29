За сутки в России подтверждено 19 238 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2799
- 2 Санкт-Петербург 2284
- 3 Московская область 1044
- 4 Нижегородская область 471
- 5 Воронежская область 378
- 6 Ростовская область 377
- 7 Свердловская область 362
- 8 Красноярский край 314
- 9 Хабаровский край 290
- 10 Пермский край 289
- 11 Вологодская область 287
- 12 Челябинская область 282
- 13 Самарская область 277
- 14 Иркутская область 265
- 15 Саратовская область 247
- 16 Волгоградская область 245
- 17 Архангельская область 242
- 18 Республика Карелия 239
- 19 Омская область 237
- 20 Ставропольский край 231
- 21 Пензенская область 224
- 22 Ленинградская область 223
- 23 Забайкальский край 212
- 24 Приморский край 212
- 25 Ульяновская область 198
- 26 Тверская область 198
- 27 Калининградская область 195
- 28 Ханты-Мансийский автономный округ 189
- 29 Краснодарский край 189
- 30 Смоленская область 186
- 31 Ярославская область 185
- 32 Алтайский край 185
- 33 Мурманская область 180
- 34 Брянская область 180
- 35 Курская область 179
- 36 Кировская область 174
- 37 Белгородская область 174
- 38 Тульская область 173
- 39 Республика Крым 173
- 40 Астраханская область 172
- 41 Ивановская область 170
- 42 Оренбургская область 168
- 43 Республика Башкортостан 167
- 44 Орловская область 163
- 45 Удмуртская Республика 163
- 46 Новгородская область 160
- 47 Калужская область 156
- 48 Тамбовская область 155
- 49 Республика Бурятия 151
- 50 Липецкая область 149
- 51 Владимирская область 149
- 52 Тюменская область 145
- 53 Республика Коми 141
- 54 Новосибирская область 139
- 55 Псковская область 136
- 56 Республика Саха (Якутия) 119
- 57 Рязанская область 104
- 58 Томская область 103
- 59 Кемеровская область 100
- 60 Севастополь 99
- 61 Республика Дагестан 98
- 62 Сахалинская область 97
- 63 Курганская область 95
- 64 Республика Чувашия 91
- 65 Амурская область 89
- 66 Кабардино-Балкарская Республика 88
- 67 Республика Татарстан 85
- 68 Республика Калмыкия 76
- 69 Республика Мордовия 76
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 70
- 71 Республика Алтай 67
- 72 Ямало-Ненецкий автономный округ 64
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 64
- 74 Камчатский край 60
- 75 Республика Хакасия 57
- 76 Республика Адыгея 46
- 77 Республика Ингушетия 44
- 78 Республика Марий Эл 43
- 79 Костромская область 38
- 80 Чеченская Республика 35
- 81 Магаданская область 23
- 82 Еврейская автономная область 13
- 83 Республика Тыва 12
- 84 Ненецкий автономный округ 7
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 813 048 случаев (+0,51%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,08%
- 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область 0,2%
- 3. Республика Хакасия, Магаданская область, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ, Чеченская Республика, Кемеровская область 0,3%
За последние сутки подтверждено 534 смерти
- Москва 63
- Санкт-Петербург 51
- Московская область 39
- Красноярский край 24
- Краснодарский край 20
- Ростовская область 20
- Нижегородская область 17
- Свердловская область 15
- Воронежская область 12
- Ленинградская область 12
- Республика Чувашия 11
- Тульская область 10
- Ульяновская область 10
- Челябинская область 10
- Ивановская область 9
- Республика Крым 9
- Пермский край 9
- Алтайский край 9
- Иркутская область 8
- Новосибирская область 8
- Владимирская область 7
- Мурманская область 7
- Вологодская область 6
- Республика Дагестан 6
- Республика Татарстан 6
- Удмуртская Республика 6
- Томская область 6
- Белгородская область 5
- Орловская область 5
- Смоленская область 5
- Волгоградская область 5
- Оренбургская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Приморский край 5
- Ярославская область 4
- Астраханская область 4
- Севастополь 4
- Ставропольский край 4
- Саратовская область 4
- Республика Хакасия 4
- Курская область 3
- Липецкая область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Пензенская область 3
- Омская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Забайкальский край 3
- Псковская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 2
- Самарская область 2
- Курганская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Кемеровская область 2
- Республика Бурятия 2
- Хабаровский край 2
- Сахалинская область 2
- Рязанская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Тюменская область 1
- Республика Алтай 1
- Амурская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 72 185 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 204 человека
- Москва 6180
- Санкт-Петербург 3628
- Московская область 1095
- Нижегородская область 494
- Челябинская область 428
- Ростовская область 421
- Свердловская область 380
- Мурманская область 373
- Воронежская область 369
- Смоленская область 351
- Забайкальский край 326
- Республика Карелия 312
- Пермский край 309
- Ивановская область 303
- Красноярский край 302
- Архангельская область 298
- Республика Крым 293
- Вологодская область 287
- Кировская область 283
- Хабаровский край 281
- Самарская область 275
- Ставропольский край 272
- Ленинградская область 259
- Иркутская область 259
- Тамбовская область 251
- Саратовская область 249
- Краснодарский край 247
- Волгоградская область 236
- Ульяновская область 234
- Новгородская область 231
- Приморский край 231
- Омская область 230
- Тверская область 229
- Новосибирская область 220
- Ямало-Ненецкий автономный округ 215
- Ханты-Мансийский автономный округ 209
- Республика Саха (Якутия) 206
- Республика Бурятия 195
- Тульская область 193
- Брянская область 190
- Псковская область 190
- Ярославская область 187
- Калининградская область 182
- Пензенская область 179
- Курская область 172
- Удмуртская Республика 171
- Орловская область 161
- Оренбургская область 157
- Белгородская область 155
- Липецкая область 153
- Кемеровская область 152
- Владимирская область 151
- Калужская область 148
- Алтайский край 148
- Тюменская область 143
- Республика Коми 142
- Республика Дагестан 142
- Сахалинская область 140
- Республика Башкортостан 138
- Томская область 131
- Республика Калмыкия 125
- Амурская область 115
- Чеченская Республика 114
- Рязанская область 105
- Республика Татарстан 97
- Астраханская область 93
- Курганская область 93
- Республика Чувашия 86
- Республика Адыгея 85
- Севастополь 85
- Республика Мордовия 85
- Республика Хакасия 81
- Кабардино-Балкарская Республика 79
- Карачаево-Черкесская Республика 79
- Костромская область 73
- Республика Северная Осетия - Алания 67
- Республика Алтай 63
- Камчатский край 62
- Республика Марий Эл 45
- Республика Ингушетия 31
- Магаданская область 20
- Еврейская автономная область 19
- Республика Тыва 10
- Ненецкий автономный округ 3
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России 3 255 462 человека.