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29.01.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 19 238 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2799
  • 2 Санкт-Петербург 2284
  • 3 Московская область 1044
  • 4 Нижегородская область 471
  • 5 Воронежская область 378
  • 6 Ростовская область 377
  • 7 Свердловская область 362
  • 8 Красноярский край 314
  • 9 Хабаровский край 290
  • 10 Пермский край 289
  • 11 Вологодская область 287
  • 12 Челябинская область 282
  • 13 Самарская область 277
  • 14 Иркутская область 265
  • 15 Саратовская область 247
  • 16 Волгоградская область 245
  • 17 Архангельская область 242
  • 18 Республика Карелия 239
  • 19 Омская область 237
  • 20 Ставропольский край 231
  • 21 Пензенская область 224
  • 22 Ленинградская область 223
  • 23 Забайкальский край 212
  • 24 Приморский край 212
  • 25 Ульяновская область 198
  • 26 Тверская область 198
  • 27 Калининградская область 195
  • 28 Ханты-Мансийский автономный округ 189
  • 29 Краснодарский край 189
  • 30 Смоленская область 186
  • 31 Ярославская область 185
  • 32 Алтайский край 185
  • 33 Мурманская область 180
  • 34 Брянская область 180
  • 35 Курская область 179
  • 36 Кировская область 174
  • 37 Белгородская область 174
  • 38 Тульская область 173
  • 39 Республика Крым 173
  • 40 Астраханская область 172
  • 41 Ивановская область 170
  • 42 Оренбургская область 168
  • 43 Республика Башкортостан 167
  • 44 Орловская область 163
  • 45 Удмуртская Республика 163
  • 46 Новгородская область 160
  • 47 Калужская область 156
  • 48 Тамбовская область 155
  • 49 Республика Бурятия 151
  • 50 Липецкая область 149
  • 51 Владимирская область 149
  • 52 Тюменская область 145
  • 53 Республика Коми 141
  • 54 Новосибирская область 139
  • 55 Псковская область 136
  • 56 Республика Саха (Якутия) 119
  • 57 Рязанская область 104
  • 58 Томская область 103
  • 59 Кемеровская область 100
  • 60 Севастополь 99
  • 61 Республика Дагестан 98
  • 62 Сахалинская область 97
  • 63 Курганская область 95
  • 64 Республика Чувашия 91
  • 65 Амурская область 89
  • 66 Кабардино-Балкарская Республика 88
  • 67 Республика Татарстан 85
  • 68 Республика Калмыкия 76
  • 69 Республика Мордовия 76
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 70
  • 71 Республика Алтай 67
  • 72 Ямало-Ненецкий автономный округ 64
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 64
  • 74 Камчатский край 60
  • 75 Республика Хакасия 57
  • 76 Республика Адыгея 46
  • 77 Республика Ингушетия 44
  • 78 Республика Марий Эл 43
  • 79 Костромская область 38
  • 80 Чеченская Республика 35
  • 81 Магаданская область 23
  • 82 Еврейская автономная область 13
  • 83 Республика Тыва 12
  • 84 Ненецкий автономный округ 7
  • 85 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 813 048 случаев (+0,51%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,08%
  • 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область 0,2%
  • 3. Республика Хакасия, Магаданская область, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ, Чеченская Республика, Кемеровская область 0,3%
За последние сутки подтверждено 534 смерти
  • Москва 63
  • Санкт-Петербург 51
  • Московская область 39
  • Красноярский край 24
  • Краснодарский край 20
  • Ростовская область 20
  • Нижегородская область 17
  • Свердловская область 15
  • Воронежская область 12
  • Ленинградская область 12
  • Республика Чувашия 11
  • Тульская область 10
  • Ульяновская область 10
  • Челябинская область 10
  • Ивановская область 9
  • Республика Крым 9
  • Пермский край 9
  • Алтайский край 9
  • Иркутская область 8
  • Новосибирская область 8
  • Владимирская область 7
  • Мурманская область 7
  • Вологодская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Республика Татарстан 6
  • Удмуртская Республика 6
  • Томская область 6
  • Белгородская область 5
  • Орловская область 5
  • Смоленская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Оренбургская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Приморский край 5
  • Ярославская область 4
  • Астраханская область 4
  • Севастополь 4
  • Ставропольский край 4
  • Саратовская область 4
  • Республика Хакасия 4
  • Курская область 3
  • Липецкая область 3
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Пензенская область 3
  • Омская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Забайкальский край 3
  • Псковская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Самарская область 2
  • Курганская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Хабаровский край 2
  • Сахалинская область 2
  • Рязанская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Тюменская область 1
  • Республика Алтай 1
  • Амурская область 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 72 185 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 204 человека
  • Москва 6180
  • Санкт-Петербург 3628
  • Московская область 1095
  • Нижегородская область 494
  • Челябинская область 428
  • Ростовская область 421
  • Свердловская область 380
  • Мурманская область 373
  • Воронежская область 369
  • Смоленская область 351
  • Забайкальский край 326
  • Республика Карелия 312
  • Пермский край 309
  • Ивановская область 303
  • Красноярский край 302
  • Архангельская область 298
  • Республика Крым 293
  • Вологодская область 287
  • Кировская область 283
  • Хабаровский край 281
  • Самарская область 275
  • Ставропольский край 272
  • Ленинградская область 259
  • Иркутская область 259
  • Тамбовская область 251
  • Саратовская область 249
  • Краснодарский край 247
  • Волгоградская область 236
  • Ульяновская область 234
  • Новгородская область 231
  • Приморский край 231
  • Омская область 230
  • Тверская область 229
  • Новосибирская область 220
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 215
  • Ханты-Мансийский автономный округ 209
  • Республика Саха (Якутия) 206
  • Республика Бурятия 195
  • Тульская область 193
  • Брянская область 190
  • Псковская область 190
  • Ярославская область 187
  • Калининградская область 182
  • Пензенская область 179
  • Курская область 172
  • Удмуртская Республика 171
  • Орловская область 161
  • Оренбургская область 157
  • Белгородская область 155
  • Липецкая область 153
  • Кемеровская область 152
  • Владимирская область 151
  • Калужская область 148
  • Алтайский край 148
  • Тюменская область 143
  • Республика Коми 142
  • Республика Дагестан 142
  • Сахалинская область 140
  • Республика Башкортостан 138
  • Томская область 131
  • Республика Калмыкия 125
  • Амурская область 115
  • Чеченская Республика 114
  • Рязанская область 105
  • Республика Татарстан 97
  • Астраханская область 93
  • Курганская область 93
  • Республика Чувашия 86
  • Республика Адыгея 85
  • Севастополь 85
  • Республика Мордовия 85
  • Республика Хакасия 81
  • Кабардино-Балкарская Республика 79
  • Карачаево-Черкесская Республика 79
  • Костромская область 73
  • Республика Северная Осетия - Алания 67
  • Республика Алтай 63
  • Камчатский край 62
  • Республика Марий Эл 45
  • Республика Ингушетия 31
  • Магаданская область 20
  • Еврейская автономная область 19
  • Республика Тыва 10
  • Ненецкий автономный округ 3
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России 3 255 462 человека.

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