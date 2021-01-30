Армения, Азербайджан и Россия обсудили транспортное сообщение

Прошло заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации. В нем приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Абдулла оглы Мустафаев, вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян и зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

Стороны договорились создать экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.

До 2 февраля 2021 года будет завершено формирование экспертных подгрупп и до 5 февраля 2021 года пройдут их первые заседания, говорится на сайте правительства.

Следующее заседание трёхсторонней рабочей группы решено провести в Москве. Дата будет согласована сопредседателями в рабочем порядке.