Буров выиграл пятый подряд этап Кубка мира по фристайлу

Россиянин Максим Буров выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике, который прошел в Беларуси. Это его пятая подряд победа.

В Беларуси прошел этап Кубка мира по фристайлу в соревнованиях по лыжной акробатике. За свое выступление в финале он получил от судей 126,24 балла.

Вторую строчку занял еще один представитель России Станислав Никитин - 124,43 балла, на третьей позиции оказался канадец Льюис Ирвинг - 118,14.

Буров в нынешнем сезоне выиграл все пять этапов Кубка мира. Неделю назад он стал сильнейшим в Москве. Следующий этап соревнований состоится в США 6 февраля.