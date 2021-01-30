Чехия и Франция закрывают границы на фоне тревожной ситуации с COVID-19

Чехия и Франция вновь закрывают границы на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Возвращение к жестким ограничениям связаны с распространения нового штамма вируса, сообщает РИА Новости.

С 30 января границы Чехии для иностранцев будут закрыты, они смогут приехать только в случае крайней необходимости. Попасть в страну смогут только граждане, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание. Ограничение будет действовать до середины февраля.

Ограничения на въезд и выезд вводит и Франция. Власти запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Эта мера вступает в силу с 00:00 воскресенья, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Пока же все путешественники из стран за пределами ЕС должны предъявить свидетельство не более чем трехдневной давности об отрицательном тесте на коронавирус. Они также обязаны пройти семидневный индивидуальный карантин. Затем им предстоит повторный тест, который также должен быть отрицательным.

Будут также закрыты все торговые центры и магазины площадью более 20 тысяч квадратных метров, торгующие непродовольственными товарами. С понедельника для всех коммерческих объектов будут ужесточены нормативы по максимальному количеству покупателей и персонала, которые могут одновременно находиться в торговых залах.