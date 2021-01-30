Что надо знать выпускникам об онлайн-экзаменах в вузы

Учишься в 11-м классе и собираешься поступать в хороший столичный вуз? Вполне возможно, что тебе предстоит сдавать или дополнительный, или творческий экзамен. И очень велики шансы, что он пройдет онлайн. Готовиться к нему надо уже сейчас. ВШЭ - один из университетов, который уже успешно опробовал дистанционный формат на творческих экзаменах. О том, что надо знать о таком экзамене абитуриентам и их родителям, рассказывает замдекана факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ Татьяна Тихомирова.

- В Вышке в этом году все вступительные испытания сдаются дистанционно. Подсказка первая: для экзамена абитуриенту понадобится стационарный компьютер или ноутбук с web-камерой и микрофоном, скоростной интернет. Абитуриент регистрируется на сайте Вышки и открывает личный кабинет. На программе "Журналистика" творческое испытание состоит из двух туров - письменного и устного. Письменный проходит на платформе "Экзамус".

Примерно за неделю до письменной части мы проводим пробный экзамен для того, чтобы абитуриент осмотрелся на платформе. В течение 15-20 минут можно познакомиться с интерфейсом, где какие кнопочки, как выглядит таймер. Подсказка вторая: важно, чтобы на технические детали абитуриент не тратил время во время экзамена. Выполняя работу, важно уложиться в отведенное время, иначе система просто закроется.

Расписание экзаменов составляется заранее - к 1 июня. Однако за несколько дней до экзамена абитуриенту приходит "напоминалка" с логином, паролем, временем дистанционного экзамена. Перед началом испытания нейросеть просит абитуриента подтвердить личность - он должен показать камере паспорт. Система мгновенно сличает фото в паспорте и вашу личность, и, если увиденное ее удовлетворяет, пропускает вас дальше. Далее вы нажимаете кнопку "начать экзамен", и вам открывается окно с заданиями.

А если абитуриент списывает или ему помогают выполнить задание?

Татьяна Тихомирова: Вот тут и есть самая "фишка", зачем нужна камера и микрофон. Подсказка третья: во время экзамена система "Экзамус" пишет два потока видео: первый - это все происходящее на вашем экране, второй - все, что делает абитуриент и что происходит в помещении: мама принесла стакан молока, абитуриент подглядывает в шпаргалку, кошка забежала… Все это система фиксирует как нарушение, в том числе движения глаз, посторонние звуки, шумы.

Но потом видео просматривает эксперт и проверяет, было нарушение или нет. Был случай, когда во время экзамена за окном у абитуриентки грохотал отбойный молоток, система сделала пометки о нарушении, но мы разобрались с этой ситуаций в "ручном" режиме.

Подсказка четвертая: нужно помнить, что все работы проверяются в системе "Антиплагиат", так что списать вряд ли получится.

Как проводится устная часть?

Татьяна Тихомирова: Собеседование проходит на старой доброй платформе zoom, прекрасно знакомой и школьникам, и родителям. И тут еще больше преимуществ - абитуриент не томится в аудитории в ожидании, а сидит и пьет какао на любимом диване до назначенного ему времени.

Чем можно пользоваться? Наушниками, например, можно?

Татьяна Тихомирова: На письменном туре - никаких наушников. Подсказка пятая: умные часы, наушники, смартфоны - на расстоянии вытянутой руки. Всем этим пользоваться нельзя, за такие нарушения могут отстранить от конкурса.

В этом году на Всероссийской олимпиаде был случай, когда две сестры не смогли дистанционно написать работу, так как не открылись ключи личных кабинетов, хотя интернет был. Как позже выяснилось, причина могла быть сугубо техническая. Если такие трудности возникнут на дистанционном экзамене, что делать?

Татьяна Тихомирова: Подсказка шестая: все время, пока проходит дистанционный экзамен, у нас работают десятки сопровождающих специалистов, которые в режиме реального времени помогают абитуриентам решать технические вопросы. Подсказка шестая: есть регламент, по которому ответ вам должен быть дан в течение 10 минут. И даже если вы живете во Владивостоке, пишете работу в 10 часов утра по местному времени, когда в Москве еще ночь, можете рассчитывать на техническую поддержку.

Как абитуриент узнает, какую оценку получил за дистанционный письменный экзамен?

Татьяна Тихомирова: Подсказка седьмая: в личный кабинет придет проверенный текст с оценкой и комментарием проверяющего. Родители, особенно если они с компьютером на "вы", волнуются и переживают за дистанционные экзамены гораздо больше, чем дети, которые как "рыба в воде", поскольку накопили мощный опыт дистанционного обучения во время изоляции. Подумайте о положительных сторонах - не надо никуда лететь, тратить деньги на проживание, школьник готовится в уютных условиях. И что еще важно - успевает сдать экзамены в выбранные вузы, так как не мечется между городами.