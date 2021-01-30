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30.01.2021,  
07:33
Текст:  Николай Грищенко

Эксперт назвал причину похищения США зенитного комплекса "Панцирь"

Военные эксперты предположили, что тайно вывезенный из Ливии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" необходим армии США для отработки приемов по преодолению ПВО.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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Как сообщает National Interest, американские шпионы могли ранее детально изучить российский ЗРПК в Объединенных Арабских Эмиратах, где экспортные модели "Панциря" стоят на вооружении.

"Наличие доступа к неповрежденной и функционирующей системе ПВО "Панцирь" могло бы быть весьма полезным для американских учебных сценариев, обеспечивая реальные возможности противостоящих сил, а не просто симуляцию", - говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщили, что США в июне прошлого года тайно вывезли из Ливии экспортную версию комплекса "Панцирь". Американский военный самолет C-17A Globemaster III доставил ЗРПК на авиабазу Рамштайн в Германии.

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