Эндокринолог объяснила, почему диабет крайне опасен при COVID-19

Из всех хронических заболеваний наиболее опасное при коронавирусе - сахарный диабет. Об этом заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко и группа международных ученых, опубликовавших свое исследование в журнале Science Advances. В России зарегистрировано более пяти миллионов случаев заболевания сахарным диабетом у взрослого населения и почти 50 тысяч - у детей. Что бывает, когда две опасные болезни накладываются друг на друга? Об этом "Российской газете" рассказала врач-эндокринолог высшей категории Ирина Преснякова.

Скачки опасного сахара

Ирина Валерьевна, почему именно пациенты с сахарным диабетом в группе риска?

Ирина Преснякова: На мой взгляд, есть две основные причины. Первая: в группе риска люди, у которых сахарный диабет плохо компенсирован. То есть человек постоянно живет с высокими цифрами сахара крови или он "прыгает" от низких до высоких значений (что еще хуже). И это влияет практически на все органы и системы, в том числе подавляет иммунитет. Поэтому заразиться таким людям проще, а осложнения инфекций у них встречаются чаще.

Вторая причина: любая инфекция, особенно протекающая с повышением температуры и явлениями интоксикации (слабость, отсутствие аппетита, мышечные боли) или диареей, может привести к декомпенсации диабета. То есть во время болезни людям с диабетом гораздо труднее поддерживать нормальные цифры глюкозы крови. Отсюда риски развития острых осложнений диабета - кетоацидоза, диабетической комы, тяжелой гипогликемии.

Как вирус действует на ослабленный организм диабетика?

Ирина Преснякова: Любая вирусная инфекция - стресс для организма, своеобразная "проверка прочности защитных сил". Чтобы противодействовать возбудителю инфекции, в организме в повышенном количестве вырабатываются гормоны стресса, кортизол и адреналин.

Эти гормоны затрудняют действие инсулина и активируют выработку глюкозы в печени. В таких условиях даже человеку с хорошо компенсированным диабетом гораздо труднее удержать глюкозу в пределах целевых уровней. Кроме того, отсутствие аппетита, рвота или диарея также влияют на уровень глюкозы крови и требуют коррекции доз сахароснижающих препаратов.

Если углеводы с едой не поступают, то тело быстро расходует их запасы в печени и начинает сжигать жир для получения энергии. При распаде жира образуются кетоновые тела (ацетон) и их уровень в крови растет. Если такая ситуация длится достаточно долго, а инсулинотерапия неадекватна, то у человека с диабетом 1 типа может развиться кетоацидоз и даже кетоацидотическая кома. У людей с диабетом 2 типа, особенно в пожилом и преклонном возрасте, может развиться гиперосмолярная диабетическая кома. Оба этих острых осложнения диабета очень опасны.

Если COVID-19 все-таки настиг

Если диабетик все-таки подхватил коронавирус, посоветуйте, как людям вести себя во время болезни.

Ирина Преснякова: Уровень глюкозы крови может резко меняться во время болезни. Поэтому следует чаще контролировать уровень сахара крови, чтобы вовремя принять меры при его повышении или снижении.

Не прекращайте инсулинотерапию во время острого заболевания, даже если едите меньше, чем обычно. Для снижения уровня сахара при коронавирусной инфекции может потребоваться временное увеличение дозы инсулина (как продленного, так и короткого действия). И дополнительные введения (ультра) короткого инсулина "на снижение" без еды.

Пациентам с диабетом второго типа, которые не получают инсулин, иногда нужно увеличение доз одних препаратов и, наоборот, временное прекращение приема других. А иногда им может потребоваться временное назначение инсулина.

А как лучше питаться в период болезни? Для диабетиков это очень важный момент.

Ирина Преснякова: По возможности, надо есть достаточно углеводов и пить больше жидкости. Стараться кушать чаще и маленькими порциями. Быстрые углеводы (сладости, мед, варенье, соки) оставьте только на случай гипогликемии или быстрого снижения уровня сахара. Если возникает рвота, следует заменить еду на углеводсодержащие жидкости (разведенный сок, компот) - в том случае, если глюкоза крови невысока. И безуглеводные солевые растворы (негазированная минеральная вода) - если сахар крови повышен.

Пациентам с диабетом первого типа на фоне острой инфекционной болезни следует определять уровень кетонов в моче с помощью тест-полосок несколько раз в день. Особенно это важно при повышении глюкозы крови выше 13-15 ммоль/л. При появлении кетонов в моче и высоких цифрах сахара крови при любом типе сахарного диабета необходимы дополнительные инъекции короткого инсулина "без еды" и увеличение употребления неуглеводистых жидкостей.

На пике двух болезней

Когда нужно бить тревогу и вызывать скорую помощь?

Ирина Преснякова: Когда больной не может справиться с высокими цифрами сахара крови и высоким уровнем кетонов в моче. Когда у него постоянная тошнота и рвота, и он не может пить более 4-6 часов.

Когда больному трудно дышать, или же дыхание частое и затрудненное. Когда он чувствует сильную слабость, сонливость, не может ясно мыслить. В таких случаях нужно безотлагательно вызывать скорую помощь.

Как же диабетикам не заболеть коронавирусной инфекцией? Помимо общеизвестных мер профилактики, что нужно ему знать, есть ли для них какие-то особые правила в пандемию?

Ирина Преснякова: На самом деле, правила элементарны - нужно соблюдать все меры предосторожности, которые сейчас введены.

Лучший способ справиться с острым вирусным заболеванием - знать эти правила и подготовиться к решению проблемы заранее. Часто мойте руки, особенно перед едой, после посещения туалета, во время и после посещения мест массового скопления людей (аэропорты, вокзалы, магазины, больницы).

Носите с собой спиртосодержащие антисептики для рук или хотя бы влажные спиртовые салфетки на тот случай, если вам негде вымыть руки. Мойте руки тщательно. Недостаточно просто сполоснуть их под струей воды. Намыливаете руки (со всех сторон и между пальцами) в течение 20 секунд. Затем смываете под струей теплой воды и закрываете кран (лучше локтем или салфеткой).

Соблюдайте дистанцию, носите маски. Протирайте раствором антисептиков те предметы и поверхности, за которые вы беретесь руками: дверные ручки, мобильные телефоны, пульты управления, ключи. Проветривайте помещение, в котором находитесь, и не забывайте про влажную уборку.

В питании старайтесь придерживаться здорового, правильного меню, есть больше овощей, фруктов с низким гликемическим индексом, цельнозерновых продуктов, орехов, мяса нежирных сортов, рыбы и пить достаточное количество жидкости. Не забывайте про физические нагрузки.

Обсудите заранее со своим лечащим врачом действия в случае слишком низкого или слишком высокого уровня сахара, а также в случае развития какой-то болезни или невозможности питаться как обычно. Не бойтесь и не тревожьтесь, не нагнетайте проблемы, поддерживайте в себе здоровый дух - дабы было здоровым тело!

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