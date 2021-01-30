Фестиваль Coachella с участием Шнура и "Ленинграда" снова отменен в США

Трехдневный open-air в Калифорнии отменен в третий раз за два года. Впервые на нем могли выступить и российские артисты: группировка "Ленинград", которую Сергей Шнуров окончательно не распускает, а оставляет для таких вот экономически выгодных зарубежных гастролей.

О том, что Coachella, которая должна была состояться в два этапа (с 9 по 11 апреля и с 16 по 18-е) перенесена на неопределенный срок сообщает американский журнал Spin на своей странице в социальной сети Twitter. Издание приводит слова главы оргкомитета Камерона Кайзера, который заявил, что "из-за пандемии мы пока не можем открыться и в 2021 году, потому что должны заботиться о здоровье людей!"

Напомним, что в 2020-м "Коачеллу" переносили дважды: вначале с апреля на осень, а потом на нынешний год.

Теперь не называют даже примерных дат. Топ-менеджер только напомнил, что организаторы "смотрят вперед, и когда это станет возможно, событие обязательно состоится". Два других участника фестивальной команды были менее оптимистичны.

Энтони Фаучи посетовал: "Все мы сможем вернуться к нормальной жизни, наверное, только через несколько месяцев, когда ситуация улучшится".

А Марк Джейджер оказался еще более откровенным: "То, что музыка и концерты смогут вернуться только в 2022 году - увы, более реалистичный сценарий"…

Кстати

Хедлайнерами фестиваля заявлены Фрэнк Оушен, Трэвис Скотт и Rage Against the Machine. "Ленинград" должен был играть примерно в середине дня: не среди новичков, а ближе к главным звездам.

Хорошо, если Сергей Шнуров, устав от переносов, не распустит "Ленинград" окончательно. В нем и так сменился состав, и репетируют уже только чуть больше пяти музыкантов. Хотя в былые времена на сцену их выходило сразу 17!