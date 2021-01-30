Госдума готовит закон об утилизации инфицированных медотходов

Законопроекты, которые должны решить проблему утилизации медицинских масок, перчаток и прочих отходов профилактики коронавируса, были готовы еще полгода назад, сообщил в интервью "Российской газете" председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, парламент до сих пор не может приступить к их рассмотрению из-за противоречий между органами исполнительной власти.

"В России каждый день образуется от 12 до 15 млн единиц медицинских отходов: маски, перчатки, респираторы, защитные очки, - перечислил Владимир Бурматов. - Все это потенциально опасные инфицированные медицинские отходы. Но с точки зрения закона - бытовой мусор. Понятное дело, что утилизировать их точно также, как фантики от конфет, нельзя. Но тут пересекаются интересы семи федеральных ведомств. И все полгода мы занимаемся тем, что пытаемся урегулировать их разногласия. А использованные маски все так же, увы, лежат на газонах".

Владимир Бурматов выразил надежду, что здравый смысл победить межведомственные противоречия, закон в конце концов получится и рассмотреть, и принять.

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