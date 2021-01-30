Карлагачев выиграл этап Кубка мира по сноуборду в Москве

Россиянин Дмитрий Карлагачев выиграл этап Кубка мира по сноуборду в параллельному слаломе, который проходил в Москве.

В Москве прошел этап Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе. В соревнованиях среди мужчин в финале встретились россиянин Дмитрий Карлагачев и Жан Кошир из Словении.

Россиян победил своего соперника и добился победы. Третье место занял Эдвин Коррати из Италии. Три других представителя России - Андрей Соболев, Ярослав Степанко и Дмитрий Сарсембаев - не смогли преодолеть 1/8 финала.

У женщин россиянка София Надыршина в решающем заезде уступила Даниэле Ульбинг из Австрии, став второй. Бронза досталась немецкой спортсменке Рамоне Хофмайстер.