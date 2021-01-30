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30.01.2021 01:07
Рубрика: Спорт

Кудряшов извинился перед Подольски, ранее назвав его лентяем

Текст: Максим Домчев
Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов извинился перед немецким футболистом Лукасом Подольски за то, что назвал его лентяем.
Футболист Федор Кудряшов. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin Футболист Федор Кудряшов. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Футболист Федор Кудряшов. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Выступающий за турецкий "Антальяспор" Федор Кудряшов ранее в интервью дал характеристику своему партнеру по команде - чемпиону мира в составе сборной Германии Лукасу Подольски. "Большой мастер, с опытом, чемпион мира. Но немножко лентяй, хотя и немец. Многое повидал в футболе, однако есть общекомандные требования. Польди не всегда хочет их выполнять", - сказал тогда россиянин.

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В пятницу он в Instagram принес партнеру свои извинения. "Я приношу извинения Лукасу Подольски за мои слова в интервью. В России мы называем кого-то с симпатией "лентяем", когда видим в человеке большой потенциал, который он не всегда демонстрирует. Приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова", - написал Кудряшов.

Немец на это ответил комментарием "Dawaj", украсив его несколькими вполне мирными эмодзи.

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