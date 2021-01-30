Кудряшов извинился перед Подольски, ранее назвав его лентяем

Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов извинился перед немецким футболистом Лукасом Подольски за то, что назвал его лентяем.

Выступающий за турецкий "Антальяспор" Федор Кудряшов ранее в интервью дал характеристику своему партнеру по команде - чемпиону мира в составе сборной Германии Лукасу Подольски. "Большой мастер, с опытом, чемпион мира. Но немножко лентяй, хотя и немец. Многое повидал в футболе, однако есть общекомандные требования. Польди не всегда хочет их выполнять", - сказал тогда россиянин.

В пятницу он в Instagram принес партнеру свои извинения. "Я приношу извинения Лукасу Подольски за мои слова в интервью. В России мы называем кого-то с симпатией "лентяем", когда видим в человеке большой потенциал, который он не всегда демонстрирует. Приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова", - написал Кудряшов.

Немец на это ответил комментарием "Dawaj", украсив его несколькими вполне мирными эмодзи.