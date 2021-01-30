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30.01.2021 13:33
Рубрика: Спорт

Куклина упустила медаль в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

Текст: Максим Домчев
Лидировавшая большую часть гонки россиянка Лариса Куклина стала лишь четвертой по итогам пасьюта на чемпионате Европы по биатлону.
Фото: Reuters
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В субботу на чемпионате Европы, который проходит в Польше, проходят гонки преследования у женщин и мужчин. Первыми на старт вышли биатлонистки, которым предстояло преодолеть 10 км. Российская команда имела все шансы на завоевание медали.

Уже после первой стрельбы в лидеры гонки вышла россиянка Лариса Куклина. Она продолжала возглавлять общий зачет по итогам второй и третьей стрельбы. На последнем огневом рубеже россиянка допустила решающий промах, уйдя в гонку третьей.

Но удержать бронзу ей не удалось. Несмотря на преимущество над норвежкой Осне Скреде в 18 секунд, Куклина пришла к финишу лишь четвертой.

Победу праздновала польская спортсменка Камила Жук, серебро досталось Каролин Эрдаль из Норвегии, бронза - у Скреде.

Позже на старт выйдут мужчины, где россияне входят в число фаворитов.

Спорт Биатлон

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