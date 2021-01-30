Кулижников выиграл забег на 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Россиянин Павел Кулижников стал победителем забега 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах. Соревнования проходят в Херенвене.

В субботу Кулижников победил на дистанции 500 м, показав результат 34,475 секунды. Серебро Лорану Дюбрею из Канады - 34,520, третий результат показали Дай Дай Нтаб из Нидерландов и еще один россиянин Артем Арефьев - 34,588.

В соревнованиях у женщин победила Фемке Кок из Нидерландов - 37,233 секунды. Второй результат показала россиянка Ангелина Голикова - 37,290, бронза у Ванессы Херцог из Австрии - 37,409.

Совсем немного ей уступила еще одна представительница России Ольга Фаткулина, ставшая четвертой.