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30.01.2021 14:10
Рубрика: Культура

Лауреат "Оскара" и восьми Grammy Фил Коллинз из Genesis празднует 70-летие

Текст: Александр Алексеев
Этот барабанщик и певец - один из трех музыкантов в мире, продавших свои альбомы тиражом более 150 миллионов экземпляров. Двое других, кстати, Пол Маккартни и Майкл Джексон. Право, завидная компания у Фила Коллинза! Киноактера и музыканта, которого хит-парады мира знают по карьере в английской группе Genesis и сольным песням Another Day in Paradise, In The Air Tonight, One More Night, да и многим другим!
Фото: Owen Sweeney/Invision/AP Фото: Owen Sweeney/Invision/AP
Фото: Owen Sweeney/Invision/AP

А еще Фила Коллинза приглашали сыграть с ними многие звезды: Джордж Харрисон из The Beatles, Стинг, Led Zeppelin... Барабанщик ведь он всегда был отменный. С одной стороны - отважный и скорый на руку. С другой - точный в нюансах, деталях, сменах ритма и напряжения.

Фото: Evan Agostini/Invision/AP
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Но миллионы слушателей и зрителей все-таки любили его не за виртуозную игру на ударных, а за вокал. Ведь есть у Коллинза теплота, душевность, удивительная трещинка в голосе и сопереживание, мягкость интонаций.

А в кино его ценили за внешность и какую-то особую неприкаянность, душевность. Ведь и в его улыбке есть одновременно что-то виноватое и задорное, ребяческое.

Самым удачным фильмом главного рок-Фила стал, пожалуй, комедия "Бастер", где он сыграл главного героя. Плутоватого и любвеобильного мошенника, который ради ревнивой, но обожаемой им жены замышляет великое ограбление поезда…

Вот каково грабить поезда

Чуть больше десяти лет назад из-за активной игры на барабанах у артиста начались гнетущие проблемы со слухом, стала прогрессировать болезнь обоих рук, трещали нервы, и он решил оставить карьеру.

Как сам сообщил: "Я решил закончить карьеру, потому что хочу быть отцом для двух моих юных сыновей полный рабочий день и на ежедневной основе". И ушел.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Но дальше было еще хуже: операция на позвоночнике, серьезная травма головы после падения….

И когда 2007 году музыканты Genesis решили провести реюнион-тур Turn It On Again (Питер Гарбриэль участвовать в нем отказался), в результате напряженных репетиций у Фила Коллинза начались новые проблемы со здоровьем. Из-за них он лишился возможности играть на барабанах и проводить концерт в течение долгого времени стоя у микрофона.

Стул для рок-звезды

Вот и 10 лет спустя, вернувшись на сцену уже как сольный исполнитель, Фил Колллинз пел в программах 2017 - 2019 годов сидя на сцене. А на барабанах играл его сын Ник.

Очевидно, что Ник Коллинз станет ударником и в туре возрождения Genesis, запланированном уже на этот год. Концерты будут называться The Last Domino? И стартуют 15 сентября в Дублине (Ирландия).

Место у микрофона снова займет Фил Коллинз, теперь уже сидя на стуле.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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