Лауреат "Оскара" и восьми Grammy Фил Коллинз из Genesis празднует 70-летие

Этот барабанщик и певец - один из трех музыкантов в мире, продавших свои альбомы тиражом более 150 миллионов экземпляров. Двое других, кстати, Пол Маккартни и Майкл Джексон. Право, завидная компания у Фила Коллинза! Киноактера и музыканта, которого хит-парады мира знают по карьере в английской группе Genesis и сольным песням Another Day in Paradise, In The Air Tonight, One More Night, да и многим другим!

Фото: Owen Sweeney/Invision/AP