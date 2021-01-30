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30.01.2021 09:00
Рубрика: Культура

Лучший авангардный композитор Брайан Ино издал свою музыку для кино

Текст: Александр Алексеев
Обладатель нескольких премий Grammy, продюсер групп U2, Coldplay и Ultravox, а прежде и Дэвида Боуи, создатель интуитивного и атмосферного электронного стиля эмбиент - музыкант уникальный. В том числе и тем, что, устав от славы, в 70-е он покинул успешную группу Roxy Music, где солировал культовый певец Брайан Ферри. Зато чуть позднее с любопытством сотрудничал с русскими командами "Звуки Му" и "Популярная механика". Даже выходил с ними на сцену и с восторгом тратил собственные деньги на записи в студии.
Брайан Ино. Фото: Reuters Брайан Ино. Фото: Reuters
Брайан Ино. Фото: Reuters

Любопытно, что творчество композитора Брайана Ино знают все, даже сами об этом, порой, не подозревая. Ведь именно этот английский продюсер и музыкальный новатор придумал краткую мелодию, которую мы слышим, включая и выключая наши компьютеры на платформе Windows. Да и в новом альбоме с его лучшими композициями для мирового кино тоже не покидает ощущение, что фрагменты некоторых треков мы уже слышали - может, те самые дуновения ветерка, которыми начинается утро, или атмосферные перепады звуков природы перед самой грозой. Ведь умение соединить их с действительно стоящей и самобытной музыкой, на стыке с авангардом или арт-поп романтикой - тоже один из его магических талантов.

Фото: Evan Agostini/Invision/AP
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Диск, получивший название Film Music 1976-2000, и создавался необычно. Ведь иногда Брайан Ино сочинял дорожки для не существующих, а только задуманных им кинофильмов. Но уже позднее, вдохновившись музыкой Брайна Ино, режиссеры просили ее для своих премьер. Вначале Дерек Джармен использовал его атмосферные фрагменты в своих ранних фильмах, а потом уже его гротескные, мрачноватые музыкальные реплики попали в английский детективный сериал Top Boy. Есть в Film Music 1976-2000 и песни из мировых блокбастеров - Heat ("Жара") и Trainspotting ("На игле"). Попали на диск и несколько поп-арт хитов, в частности, чувственный и поэтичный трек Under из фильма 1992 года Cool World, или медитативный и трогательно-искренний медленный шлягер You Don't Miss Your Water из фильма Married to the Mob 1988 года.

При этом спел на диске и подопечный Брайана Ино - фронтмен культовой группы U2 Боно Вокс. Правда, всего одну строчку - в песне Time Shoots on by. Да, у этого композитора и продюсера все необычно!

Но главные события Film Music 1976 - 2000 - трек "Корабль в бутылке" (написанный в соавторстве Джоном Хопкинсом и Лео Абрахамсом) с простой, воздушной, отличной мелодией - мощной и невесомой - для фильма "Прекрасные кости". И драматичная "Тема пророчества" для "Дюны" Дэвида Линча. Есть и очередной эксперимент - попытка Брайана Ино соединить электронику и эмбиент с музыкой кантри.

Да и в целом этот альбом собран как увлекательный пазл. В нем много самой разной музыки, контрапунктов, идей, эмоций, недосказанностей. Поэтому Film Music 1976 - 2000 - еще и пособие для тех, кто не боится экспериментов. И поэтому его тоже обязательно надо послушать…

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым

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