Макрон усомнился в дружбе с Британией и назвал Brexit ошибкой

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что правительство Бориса Джонсона должно определиться, кто его союзники, заявив о том, что "сводные друзья - это не концепция".

"Какую политику желает выбрать Великобритания? Лондон не может быть лучшим союзником США, лучшим союзником ЕС и новым Сингапуром одновременно. Он (Джонсон) должен выбрать свою модель", - сказал президент Франции в интервью Guardian и небольшой группе других СМИ.

По словам Макрона, у него сложилось впечатление, что руководство страны "продало под шумок" все эти модели народу, добавив, что если Джонсон примет решение о полностью трансатлантической политике, Британия рискует столкнуться с расхождениями в юридических правилах с европейскими странами и доступе к рынкам Европейского Союза.

Не менее резко высказался глава Елисейского дворца о Brexit, пояснив, что он не верит в неонационализм и считает выход Британии из состава Европейского союза ошибкой.

"Я уважаю суверенитет народа и людей, проголосовавших за это решение, однако, на мой взгляд, голосование было основано на большом количестве лжи, и теперь мы видим, что это во многих отношениях значительно усложнило ситуацию", - резюмировал французский президент.

Макрон уточнил, что "всякий раз, когда возникает проблема с ЕС, британцы снова начинают ненавидеть французов и предпочитают говорить, что Макрон и Франция несут ответственность за это".

По его словам, это не является "проявлением дружеских отношений".

Макрон, как ожидается, сделает в эти выходные объявление о дальнейших ограничениях во Франции, где уже действует 12-часовой ночной комендантский час. Его спросили, объявит ли он о третьей национальной изоляции, чтобы остановить распространение новых, "заразных импортных штаммов". Это был единственный вопрос, на который он отказался отвечать.

Президент Франции также заявил, что Европа не будет блокировать или запрещать экспорт вакцин против коронавируса, при этом пояснив, что их следует "контролировать". Он обвинил AstraZeneca в отсутствии прозрачности после того, как эта британо-шведская фармацевтическая компания заявила, что не может выполнить весь свой контракт с ЕС.

По словам Макрона, вакцина AstraZeneca, одобренная регулирующим органом ЕС в пятницу для использования у всех взрослых, оказалась "практически неэффективной" для людей старше 65 лет.

Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило вакцину Oxford / AstraZeneca для использования во всех возрастных группах, хотя власти Германии ранее рекомендовали ограничить ее использование для людей моложе 65 лет из-за отсутствия данных об эффективности в старших группах. Разработчики вакцины и регулирующие органы в Альбионе решительно отстаивают ее эффективность во всех возрастных группах.