Матч "Марселя" отменен после нападения болельщиков на базу клуба

Матч чемпионата Франции по футболу "Марсель" - "Ренн" отменен после нападения болельщиков на базу "Марселя". В результате нападения повреждение получил один из футболистов.

В субботу разгневанные болельщики "Марселя" прорвались на базу клуба. Они выражали бурное недовольство результатами команды в последнее время, а также требовали отставки президента Жака-Анри Эйро, бросали петарды и файеры.

В результате этой атаки повреждение получил защитник клуба Альваро Гонсалес, сообщает Get French Football News. По сообщению источника, он чувствует себя нормально, у Гонсалеса легкая травма спины.

Прибывшие полицейские задержали более двадцати фанатов, при этом как минимум четыре стража порядка получили травмы.

В результате было принято решение, что запланированный на субботу домашний матч против "Ренна" не состоится.