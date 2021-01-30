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30.01.2021 10:42
Рубрика: Власть

Мишустин проиндексировал ряд пособий с 1 февраля

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации ряда социальных пособий. С 1 февраля они увеличится на 4,9 процента.

Фото: РИА Новости
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Это касается выплат инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, гражданам, пострадавшим на производстве.

Также вырастут единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ним, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Пенсии и пособия Правительство Декретные и пособия на ребенка

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