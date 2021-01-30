Мишустин проиндексировал ряд пособий с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации ряда социальных пособий. С 1 февраля они увеличится на 4,9 процента.

Это касается выплат инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, гражданам, пострадавшим на производстве.

Также вырастут единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ним, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.