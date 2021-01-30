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30.01.2021 21:57
Рубрика: Экономика

Мишустин увеличил страховые выплаты военным на 3,7%

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин постановил проиндексировать некоторые страховые выплаты, единовременные пособия и ежемесячные компенсации, установленные законодательством для военнослужащих, сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, а также проходивших военные сборы. Их размер будет увеличен на 3,7 процента с 1 января 2021 года.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Мишустин проиндексировал ряд пособий с 1 февраля

Индексация, в частности, коснется единовременных выплат семьям в случае гибели военнослужащего или сотрудника полиции при прохождении службы, единовременных выплат при получении травмы при исполнении обязанностей и признании негодным для дальнейшей службы. Будут увеличены страховые суммы для военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, представителей органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии и органов принудительного исполнения.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Председатель Правительства Все о выплатах военнослужащим

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