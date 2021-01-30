Названы продукты для продления молодости

Лидерами среди продуктов, способствующих продлению молодости, являются зеленый чай и куркума. Об этом агентству "Москва" рассказала главный внештатный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

По словам эксперта, эти продукты являются донорами метильных групп - веществ, замедляющих старение. Омолаживающий эффект может проявится при регулярном употреблении зеленого чая и куркумы.

Также в рейтинг "молодильных" продуктов входят голубика и красный болгарский перец. Они богаты витаминами и клетчаткой, что также благотворно отражается на состоянии организма.

По тем же причинам стоит регулярно включать в рацион брокколи и орехи. Правда, калорийность орехов высока и употреблять их стоит небольшими порциями, при этом не жарить и не солить.