Названы самые популярные услуги столичных ветеринаров

Среди наиболее востребованных услуг, которые оказывали столичные ветеринары, названы вакцинации против заразных болезней (бешенство и лептоспироз), а также кастрация и чипирование. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

В прошлом году москвичи более 108 тысяч раз воспользовались онлайн-записью в городские ветеринарные клиники: около 60 тысяч раз через портал mos.ru и почти 50 тысяч раз с помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы".

Самыми популярными животными, которых записывали на прием, остаются собаки и кошки.

Кроме этих четвероногих москвичи приносили в ветклиники хорьков и хомяков, енотов, шиншилл, игуан, павлинов. Также на приеме побывали богомолы и приматы лори.