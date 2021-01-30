Названы самые вредные продукты для завтрака

Самыми вредными продуктами для завтрака является являются мучные и колбасные изделия. Таким мнением в эфире "Радио 1" поделилась диетолог Анжелика Дюваль.

"Я категорически не рекомендую есть на завтрак бутерброды - излюбленное в нашей стране питание, - сказала гость эфира. - Утром организму нужно пополнить запасы, потраченные на восстановление". Это произойдет только в том случае, если завтрак насыщен витаминами и микроэлементами. Если же употребить колбасные изделия, продукты с сахаром и дрожжами (тот же белый хлеб), то ресурсы тела уйдут на выведение вредных веществ.

Также Анжелика Дюваль включила в антирейтинг и любимый многими утренний кофе. Кофеманы, по ее словам, чаще склонны к проблемам с давлением.

"Но самое вредное в кофе - то, что он подавляет чувство голода, и кофеманы это прекрасно знают", - говорит диетолог. Именно поэтому у многих аппетит подавляется днем и разыгрывается вечером, когда кофе обычно не пьют.