Названы страны, где ждут привитых от COVID-19 туристов

Как минимум, три страны - Сейшельские острова, Исландия и Румыния - готовы принимать привившихся от COVID-19 туристов без карантина. Еще несколько государств рассматривают такую возможность. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В частности, говорится в сообщении, Сейшельские острова, где вакцинация стартовала в начале года, сообщили о готовности принимать привитых от коронавируса туристов без карантина. "Для этого нужен сертификат, подтверждающий, что путешественник прошел оба этапа вакцинации от COVID-19, а также отрицательный ПЦР-тест", - уточнили в ассоциации.

Также карантин для вакцинированных посетителей отменила Исландия, соответствующее заявление прозвучало от властей Румынии. При этом, как уточняется в сообщении, в каждой стран необходимо смотреть о каких именно сертификатах идет речь. Например, в Исландии признаются только сертификаты о прививке вакциной, одобренной ВОЗ. "В самой стране вакцинированным от COVID-19 выдают "цифровые" сертификаты", - подчеркивается в сообщении АТОР.

В Румынии, путешественники должны будут предъявить доказательства прививки в виде "документа, выданного медицинским учреждением, которое провело вакцинацию". В материалах CNSU пока нет указаний на то, какой конкретной вакциной должен быть привит турист.