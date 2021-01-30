Олимпийцам в Токио придется сдавать тесты на COVID-19 каждые четыре дня

Вице-президент МОК Джон Коатс твердо заявил, что новый перенос летних Олимпийских игр в Токио даже не рассматривается. Но в непривычно откровенном для руководителей МОК интервью, данном Sky News Australia, человек, возглавляющий Координационную комиссию МОК по Токио и по существу отвечающий в этой организации за проведение Олимпиады, назвал немало жесточайших мер, которые будут предприняты в Японии для обеспечения полной и всеобщей "ковидной безопасности".

Некоторые требования спортсменам придется выполнить еще до прилета на Игры. Всем предстоит пройти карантин в своих странах. По прибытии в Токио необходимо предъявить сертификат, подтверждающий, что тест на коронавирус, взятый в период трех дней до приезда, отрицателен и пройти новый тест в аэропорту. Если со здоровьем все в порядке, спортсменов тотчас отвезут в Олимпийскую деревню.

Причем МОК принял твердое решение: заселяться в нее можно лишь за пять дней до начала соревнований по тому или иному виду спорта, а задержаться в деревне после состязаний разрешено лишь на два денька. Формального карантина здесь не предусмотрено, однако каждые четыре дня олимпийцы будут сдавать все те же тесты.

И никаких выходов в город. Токио гости увидят разве что из окна автобуса. Жизненное пространство строго ограничат Олимпийской деревней, тренировочными аренами, на которые, как и на арены состязаний, можно отправиться только на специально выделенном транспорте. Число жителей Олимпийской деревни будет сведено к минимуму.

Таков далеко не полный перечень уже принятых правил, оглашенный Коатсом в австралийских СМИ и опубликованных, в том числе, и на портале inside the games. До гостей летней Олимпиады они будут доведены в самое ближайшее время.

А что со зрителями и иностранными туристами? Давайте отложим проблему с зарубежными любителями спорта на потом. Возможно, их совсем не будет. Разобраться хотя бы в том, откроют ли вообще арены для болельщиков или Игры пройдут лишь под прицелом телекамер. Тут нельзя тянуть до последнего момента. И экс-премьер Японии, президент Оргкомитета Игр-2020 уважаемый дуайен Иоширо Мори обещает, что решение по этому поводу примут уже (или только?) в марте. Коатс полагает, что в принципе с этим спешить нечего и определяться со зрителями надо в марте-апреле в зависимости от развития ситуации.

Что ж, видимо, так и будет. Некоторые весьма осведомленные источники - российские и зарубежные - в разговоре со мной высказались еще осторожнее. Надо запастись терпением, ибо даже окончательное и принципиальное решение быть Олимпиаде или не быть, примут только в конце февраля, а, вероятнее, где-то до средины марта. Иначе наступит точка не возврата и с летними Олимпийскими играми можно просто не успеть.

И еще один примечательный факт, к Токио, кажется, отношения не имеющий. Невозможно предсказать, как сложится со спортсменами и со зрителями и в 2022 году на зимней Олимпиаде в Пекине. Хотя, если судить по резкому снижению квот для аккредитации зарубежных журналистов, что коснулось всех стран, то и в столице Поднебесной столпотворения не предвидится.

Главное, чтобы Олимпиада в Токио состоялась. А сообщения типа опубликованного в британской прессе об отмене Игр, президент МОК Томас Бах назвал "тревожащим для спортсменов".