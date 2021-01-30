Первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Иран в начале февраля

Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибудет в Иран в начале февраля. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

"Между Ираном и Россией подписано соглашение о поставках российской вакцины против коронавируса "Спутник V", и первая партия вакцины прибудет в страну до 4 февраля",- цитирует дипломата информагентство IRNA.

По словам Джалали, вторая партия российской вакцины будет направлена в ИРИ к 20 февраля, а поставка третьей запланирована на конец февраля. Посол также подчеркнул, что Тегеран договорился с российской стороной о совместном производстве "Спутник V" на иранской территории.

"В ближайшие 10 дней в Москву прибудет делегация минздрава Ирана, которая проведет переговоры по этому вопросу", - сообщил Джалали.

Напомним, накануне РФПИ заявил о регистрации российской вакцины "Спутник V" в Иране. В Фонде уточнили, что вакцина была зарегистрирована по упрощенной процедуре. Это означает, что препарат разрешили к применению, основываясь на представленных разработчиком данных, без проведения дополнительных клинических исследований непосредственно в стране.