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30.01.2021 11:36
Рубрика: В мире

Первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Иран в начале февраля

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибудет в Иран в начале февраля.  Об этом сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

"Между Ираном и Россией подписано соглашение о поставках российской вакцины против коронавируса "Спутник V", и первая партия вакцины прибудет в страну до 4 февраля",- цитирует дипломата информагентство IRNA.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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По словам Джалали, вторая партия российской вакцины будет направлена в ИРИ к 20 февраля, а поставка третьей запланирована на конец февраля. Посол также подчеркнул, что Тегеран договорился с российской стороной о совместном производстве "Спутник V" на иранской территории.

"В ближайшие 10 дней в Москву прибудет делегация минздрава Ирана, которая проведет переговоры по этому вопросу", - сообщил Джалали.

Напомним, накануне РФПИ заявил о регистрации российской вакцины "Спутник V" в Иране. В Фонде уточнили, что вакцина была зарегистрирована по упрощенной процедуре. Это означает, что препарат разрешили к применению, основываясь на представленных разработчиком данных, без проведения дополнительных клинических исследований непосредственно в стране.

В мире Ближний Восток Иран Вакцинация от коронавируса

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