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30.01.2021 20:04
Рубрика: В мире

Полиция в Париже применила водометы против манифестантов

Текст: Александр Саможнев

Полиция в Париже применила водометы и слезоточивый газ против протестующих, которые забрасывали правоохранителей бутылками и петардами, передает РИА Новости.

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Агрессивно настроенные молодые люди начали провоцировать полицейских, бросая в них различные предметы. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ, начались задержания. Вначале манифестация против законопроекта "О глобальной безопасности" на площади Республики протекала вполне мирно.

Напомним, 24 ноября Национальное собрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей.

Правительство заверяет, что документ не запретит журналистам вести съемку стражей порядка. Однако протестующих это не останавливает. Акции протеста приобретают все более ожесточенный характер.

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