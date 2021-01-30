Приложение "Артефакт" открыло двери в музеи России

По словам директора департамента информационного и цифрового развития Минкультуры России Вадима Ванькова, все это стало возможным благодаря нацпроекту "Культура" и активному участию самих музеев.

"Готовность музеев совершенствовать форматы работы и стремление идти в ногу со временем - важный критерий культурного развития страны. Современные технологии делают привычный поход в музей более познавательным, привлекают новую аудиторию и повышают уровень доступности отечественной культуры", - отметил он.

Пользователи платформы имеют уникальную возможность познакомиться с редкими музейными собраниями предметов быта и раритетного оружия, коллекционными книгами, археологическими находками и произведениями знаменитых художников или, например, узнать секреты мастеров ювелирного искусства и хранителей традиций народных промыслов. В приложении можно найти гиды по таким музеям, как ГМИИ им. Пушкина, Музей Победы, Музей-панорама Бородинская битва, Музей архитектуры им. Щусева и Государственный Дарвиновский музей.

Благодаря нацпроекту "Культура" платформа пополнилась, в частности, коллекциями Художественного музея Республики Саха, Национального музея Удмуртской Республики, Музея художественной культуры Русского Севера в Архангельской области, историко-краеведческих музеев Башкортостана и многих других музей по всей России.

Среди виртуальных музейных новинок, например, мемориальная экспозиция "Кабинет Сергея Эйзенштейна", подготовленная "Музеем кино". "Мы очень соскучились по нашим посетителям и, конечно, рады открытию! Но ещё мы рады, что теперь у нас есть мультимедиа-гид на платформе "Артефакт" - с помощью этого приложения вы можете послушать аудиокомментарии экскурсовода и изучить отдельные экспонаты, даже не выходя из дома" - рассказывают в Музее кино.

Аудиогид по своей постоянной экспозиции "Русский стиль. От историзма к модерну" подготовил Всероссийский музея декоративного искусства. А Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.И. Шукшина в Алтайском края представил интерактивный выставочный проект, посвященный жизни и творчеству писателя.

Цикл документальных фильмов "Артефакты. Культурный детектив" открыла кинолента известного тележурналиста Андрея Понкратова о музее "Новый Иерусалим" и загадках иконы XVII века "Спас Вседержитель с припадающими Патриархом Никоном и Святителем Филиппом, Митрополитом Московским". Арт-расследования продолжатся в фильмах "Тульские оружейники", "Гороховецкая игрушка" и "Сказки Ивангорода".