Путин и Алиев приветствовали начало работы российско-турецкого центра

В телефонном разговоре президенты России и Азербайджана приветствовали начало работы Совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Центр заработал сегодня. Он открылся в Агдамском районе Азербайджана.

Была выражена надежда, что это будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении от 9 ноября прошлого года.

Также обсуждались некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.