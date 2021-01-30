"Реал" дома в меньшинстве проиграл "Леванте"

Мадридский "Реал" в 21-м туре чемпионата Испании потерпел домашнее поражение от "Леванте" - 1:2.

Мадридский клуб, который в нынешнем сезоне не радует своих болельщиков победами, снова потерял очки в чемпионате Испании. На этот раз команда Зинедина Зидана на своем поле проиграла "Леванте".

Уже на девятой минуте встречи "Реал" остался вдесятером. Игрок "Леванте" Серхио Леон прорывался один на один с вратарем, но в последний момент Эдер Милитао сфолил. Арбитр показал ему красную карточку.

Однако это не смутило хозяев. Уже на 13-й минуте они открыли счет. Точку в голевой атаке поставил Мароко Асенсио.

Футболисты "Левандте" отыгрались на 32-й минуте стараниями Хосе Луиса Моралеса. А победу гостям принес точный удар Рохера Марти.

После этой встречи у "Реала" осталось 40 очков и он пока сохраняет второе место в таблице, отставая от сыгравшего на два матча меньше "Атлетико" на 7 очков.