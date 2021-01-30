ЦОДД назвал улицы, на которых 31 января нельзя будет парковаться

Центр организации дорожного движения столицы предупреждает водителей, что 31 января в центре Москвы на ряде улиц будет временно запрещена парковка автотранспортных средств. Это касается Моховой улицы, Охотного ряда, Театрального проезда, Новой площади, Китайгородского проезда, Москворецкой и Кремлевской набережных.

Как до этого сообщалось, в центре Москвы не будут работать магазины и кафе, также будут закрыты на вход и выход центральные станции метрополитена: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город.