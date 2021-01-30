ГУВД: Уличные камеры наблюдения помогают в Москве выявить находящихся в розыске

Уличные видеокамеры эффективно помогают в поиске преступников. Об этом сообщает официальный сайт ГУВД столицы: "За 12 месяцев 2020 г. с использованием системы городского видеонаблюдения - правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" было раскрыто 5 085 преступлений, из них 40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 2713 краж".

Отмечается, что использование системы видеонаблюдения, в которой функционирует более 189 тыс. камер - постоянный инструмент в работе правоохранительных органов Москвы, который повышает эффективность расследования всех категорий правонарушений.

Как подчеркивается в материале, применение системы "Безопасный город" не только позволяет раскрывать преступления различной степени тяжести, но и способствует профилактике правонарушений в общественных местах, как в повседневной жизни, так и при проведении массовых мероприятий и акций, в ходе которых существует повышенный риск актов вандализма, краж, нанесения вреда здоровью и т.д.

"В частности, в том числе за счет использования системы "Безопасный город", по итогам 2019 года уровень преступности в общественных местах города снизился на 6%, на улицах - на 12%. В первом полугодии 2020 года число квартирных краж и угонов автомобилей уменьшилось на 40%", - указано на сайте.

Кроме того, как указывается в заявлении ведомства, в первом полугодии 2020 года система "Безопасный город" зарекомендовала себя как эффективный способ выявления и предотвращения случаев нарушения карантина по коронавирусу в период действия ограничительных мер, связанных с режимом повышенной готовности.