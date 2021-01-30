Новости

Чехия и Франция закрывают границы на фоне тревожной ситуации с COVID-19 12:02
На МЦД-2 откроют три новых вокзала 12:00
Движение BLM номинировали на Нобелевскую премию мира 11:54
Халк не вернется в "Зенит", он подписал контракт с "Атлетико Минейро" 11:47
В самые холодные дни года в столицу придут морозы 11:46
В КНР экс-главу госкомпании казнили за взятки 11:39
Nissan впервые показал Pathfinder на фото и видео 11:33
В московском метро Большое кольцо появится раньше срока 11:32
ГУВД: Уличные камеры наблюдения помогают в Москве выявить находящихся в розыске 11:29
"Спартак" должен оформить трансфер Промеса до 31 января 11:22
В США 11 спецназовцев отравились после употребления антифриза 11:20
Прилепин намерен идти на выборы в ГД по федеральному списку от нового объединения 11:01
Прилепин: К коалиции левых могут присоединиться и другие игроки 10:38
США хотят завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля 10:26
СК расследует дело банды, которая создавала сайты-двойники 10:08
Глава СПЧ назвал провокацией призывы к участию в незаконной акции 31 января 10:04
СК возбудил дело о мошенничестве в отношении спонсора ФБК 09:56
В Росздравнадзоре разъяснили вопрос об оплате прививки от COVID-19 08:40
Ученые: Хрипота может быть симптомом рака легких 08:10
Российским водителям запретят ездить на летней резине зимой 08:05
Власти Вануату задержали яхту с россиянами 07:21
МИД РФ: Санкции ЕС против России противоречат интересам Евросоюза 07:03
Установка "Коалиция-СВ" одновременно поразила цель шестью снарядами 06:31
Чехия ограничила въезд в страну для иностранцев 05:40
Вертолет разбился на востоке Кубы 05:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
30.01.2021 11:29
Рубрика: Происшествия

ГУВД: Уличные камеры наблюдения помогают в Москве выявить находящихся в розыске

Текст: Анна Полтавцева

Уличные видеокамеры эффективно помогают в поиске преступников. Об этом сообщает официальный сайт ГУВД столицы: "За 12 месяцев 2020 г. с использованием системы городского видеонаблюдения - правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" было раскрыто 5 085 преступлений, из них 40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 2713 краж".

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Из-за незаконных акций 31 января в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов

Отмечается, что использование системы видеонаблюдения, в которой функционирует более 189 тыс. камер - постоянный инструмент в работе правоохранительных органов Москвы, который повышает эффективность расследования всех категорий правонарушений.

Как подчеркивается в материале, применение системы "Безопасный город" не только позволяет раскрывать преступления различной степени тяжести, но и способствует профилактике правонарушений в общественных местах, как в повседневной жизни, так и при проведении массовых мероприятий и акций, в ходе которых существует повышенный риск актов вандализма, краж, нанесения вреда здоровью и т.д.

"В частности, в том числе за счет использования системы "Безопасный город", по итогам 2019 года уровень преступности в общественных местах города снизился на 6%, на улицах - на 12%. В первом полугодии 2020 года число квартирных краж и угонов автомобилей уменьшилось на 40%", - указано на сайте.

Кроме того, как указывается в заявлении ведомства, в первом полугодии 2020 года система "Безопасный город" зарекомендовала себя как эффективный способ выявления и предотвращения случаев нарушения карантина по коронавирусу в период действия ограничительных мер, связанных с режимом повышенной готовности.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
МИД РФ: Санкции ЕС против России противоречат интересам Евросоюза
В МВД назвали причину ДТП с 12 погибшими в Самарской области
В Росздравнадзоре разъяснили вопрос об оплате прививки от COVID-19
США хотят завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля
Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов
Специалисты назвали самое распространенное киберпреступление