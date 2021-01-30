Московскую "Тройку" начнут принимать в Ленинградской области

Столичная транспортная карта "Тройка" скоро будет действовать и в Ленинградской области. Как заявил заммэра столицы Максим Ликсутов, об этом договорились власти обоих регионов.

Таким образом, скоро москвичи и жители других регионов, где тоже появится "Тройка", смогут пользоваться городским транспортом Ленобласти. А ленинградцы получат возможность экономить на проезде за счет гибкой тарифной системы.

"Карта "Тройка" стала целой экосистемой, по ней можно не только проехать на транспорте, но и пройти в музеи и на катки, получить бонусы в кафе и магазинах", - сказал Максим Ликсутов.

Ранее "РГ" писала, что с 1 февраля "Тройку" начнут принимать в городских автобусах Подмосковья.