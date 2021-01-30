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30.01.2021 18:50
Рубрика: Экономика

Московскую "Тройку" начнут принимать в Ленинградской области

Текст: Сергей Бабкин

Столичная транспортная карта "Тройка" скоро будет действовать и в Ленинградской области. Как заявил заммэра столицы Максим Ликсутов, об этом договорились власти обоих регионов.

В Подмосковье готовы внедрить "Тройку" с 1 февраля

Таким образом, скоро москвичи и жители других регионов, где тоже появится "Тройка", смогут пользоваться городским транспортом Ленобласти. А ленинградцы получат возможность экономить на проезде за счет гибкой тарифной системы.

"Карта "Тройка" стала целой экосистемой, по ней можно не только проехать на транспорте, но и пройти в музеи и на катки, получить бонусы в кафе и магазинах", - сказал Максим Ликсутов.

Ранее "РГ" писала, что с 1 февраля "Тройку" начнут принимать в городских автобусах Подмосковья.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Ленинградская область

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