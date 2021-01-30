На МЦД-2 откроют три новых вокзала

На линии МЦД-2 в столице в этом году откроют три новых вокзала.

Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, речь идет о станциях Щукинская, Печатники и Марьина Роща. Они станут частью крупных транспортно-пересадочных узлов, которые свяжут МЦД, метро и наземный транспорт.

Например, с Марьиной рощи и Печатников можно будет перейти на две станции метро. А с платформы Щукинская - на "фиолетовую" ветку.

"Новые станции будут востребованы, в том числе, и благодаря удобным пересадкам", - сказал Максим Ликсутов.